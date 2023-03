Berlin bloque l’achat d’une usine de semi-conducteurs par des intérêts chinois

Le gouvernement allemand a bloqué mercredi l’achat d’une usine de semi-conducteurs par une société suédoise à capitaux chinois, a annoncé le ministère de l’Economie. Silex, propriété du groupe chinois Sai MicroElectrics, avait signé fin 2021 l’achat à l’allemand Elmos d’une usine située à Dortmund, et qui produit des «wafers», un composant électronique utilisé notamment dans l’industrie automobile. «La Chine est et doit rester un partenaire commercial. Pour autant, nous ne devons pas être naïfs et nous devons voir si les intérêts du commerce et du marché risquent d'être utilisés (...) contre les intérêts de la République fédérale d’Allemagne», a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck. Cette décision intervient quelques jours après la visite du chancelier Olaf Scholz à Pékin, un voyage qui a suscité les critiques de ses partenaires européens mais aussi des membres de sa coalition.