BANQUES DIGITALES - ING France jette l’éponge

Son slogan en France : « La banque qui investit pour moi ». ING Direct est devenue ING tout court. Et pourrait ne plus y investir du tout. En janvier dernier, ING France – qui regroupe la banque en ligne et la banque de financement et d’investissement – se félicitait d’avoir obtenu le prix Excellence Client pour la 5e année consécutive, d’être la banque en ligne n°1 en termes de satisfaction clients (enquête 2019 de Que Choisir ?), et d’une année 2020 record en matière d’épargne financière. Cette « banque simple et efficace » est de la génération qui s’est développée avec des livrets (Epargne Orange) dynamisés par des campagnes de taux promotionnels. Mais elle s’est laissé dépasser par d’autres banques en ligne (Boursorama et Fortuneo), mais aussi par la nouvelle génération, les néobanques (voir le graphique).

Pour 2020, le groupe néerlandais ING a constaté une perte de 71 millions d’euros avant impôts dans les comptes de sa filiale française. Cet été, il a lancé une revue stratégique qui devrait conduire à la vente de son portefeuille de clients particuliers en France. Pour y parvenir, il serait prêt à assumer une restructuration lourde, avec un plan de sauvegarde de l’emploi visant à supprimer 517 postes sur 680, soit l’ensemble des salariés dédiés à la banque digitale.

Les choix stratégiques d’ING France n’ont pas répondu aux attentes de sa maison mère. En 2015, l’année de ses 15 ans dans l’Hexagone, la banque avait une longueur d’avance sur ses concurrentes, avec un million de clients. Plutôt que de chercher à en conquérir davantage, elle a préféré s’orienter vers un modèle pérenne et rentable. L’objectif était de passer d’une logique de banque secondaire à celle de banque principale, de partenaire financier du quotidien. A partir de 2017, dans un contexte hyper-concurrentiel, ING a enrichi son offre avec des crédits au sens large, en plus de l’assurance-vie (euro, unités de compte, etc.).

Afin d’assurer une facilité d’usage des canaux digitaux, d’optimiser l’interaction avec l’utilisateur, comme d’offrir un service efficace, ING a aussi été la première sur le marché à adopter une démarche dite « UX » (user experience). En mettant ainsi l’accent sur la relation et la satisfaction des clients, elle a consolidé ses acquis.

Comme dans d’autres activités, pour développer son portefeuille, il faut enregistrer plus d’arrivées que de départs de clients. Ceux d’ING lui sont restés fidèles. Boursorama, qui la talonnait avec plus de 900.000 clients il y a cinq ans, peut en dire autant, mais s’est montrée conquérante. La banque en ligne de la Société Générale s’est donné les moyens de ses ambitions : d’abord 2 millions de clients à fin 2020, puis 4,5 millions d’ici à 2025. Quoi qu’il en coûte. Elle compte ainsi, depuis le 12 août dernier, plus de 3 millions de clients (370.000 nouveaux au premier semestre 2021) et 45 milliards d’euros d’encours. Prime de bienvenue, offres promotionnelles, tarifs attractifs, etc. : Boursorama a par exemple dépensé 100 millions d’euros en communication durant l’année 2018, qui s’est soldée par une perte de 28 millions d’euros, mais aussi un bond du nombre de ses clients. « Le groupe a renouvelé ce choix stratégique jusqu’en 2021, expliquait en juillet 2019 Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama, à L’Agefi Hebdo. Si on retranche le coût d’acquisition des clients, notre RONE (return on notional equity, NDLR) est de 14 %. » Ce coût marginal d’acquisition d’un client a déjà baissé de 400 euros il y a quelques années à environ 200 euros. Et Boursorama a tenu tête aux nouveaux entrants.

Raz-de-marée digital

La déferlante des néobanques a intensifié la concurrence parmi les banques digitales. Désormais, la facilité d’usage ne suffit plus : il faut des services innovants. ING n’a pas manqué de projets, y compris dans le domaine des paiements. Mais s’est révélée moins agile qu’une start-up. Boursorama s’est adaptée, notamment avec sa carte premium Ultim Metal, payante : après s’être offert le soutien de la star américaine Brad Pitt, elle a encore cassé les codes cette année en choisissant le boxeur Mike Tyson pour ses publicités.

ING France va jeter l’éponge alors que le marché se structure autour de plus de 16 millions d’utilisateurs fin 2020, contre 4 millions en 2014 et même 20 millions à l’horizon 2023, selon la dernière étude de Xerfi qui a recensé 40 banques digitales. Toutefois, la plupart n’ont pas encore atteint l’équilibre, souligne le cabinet, « à l’exception d’une poignée de banques en ligne (Fortuneo) et de néobanques (Nickel, Revolut) », y compris N26 (plus de 2 millions de clients aujourd’hui). Xerfi a calculé une perte nette cumulée de plus de 300 millions d’euros en 2020 pour sept banques digitales prises en compte. « C’est bien ce qu’illustrent les augmentations de capital de BforBank ou encore la récente recapitalisation d’Orange Bank », pointe Aurélien Vernet, chargé d’études chez Xerfi (« Les stratégies des banques digitales pour concilier attractivité et rentabilité »).

ING cherche toutefois à sortir par le haut. Assumer la restructuration de sa filiale et tenter de valoriser son portefeuille clients en tant que tel n’a pas de précédent en France. L’accord entre Carrefour et Nickel (groupe BNP Paribas) afin d’arrêter l’activité de son offre C-Zam, qui a fermé ses portes l’été dernier après avoir enregistré 120.000 clients (pour un objectif de 2 millions d’utilisateurs en cinq ans), est sans doute ce qu’il y a de plus proche. Parmi les acteurs de la banque traditionnelle venus de l’étranger, HSBC et Barclays ont trouvé preneurs auprès de fonds d’investissement. Auparavant, Nickel, avec son accord de distribution dans les bureaux de tabac, avait séduit BNP Paribas. Acquérir un portefeuille significatif de clients, sans avoir de restructuration à mener, plutôt que de poursuivre des dépenses de conquête pour grossir en vue d’atteindre le point mort a du sens pour des acteurs déjà dans la place.