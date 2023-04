Avril anticipe une normalisation après des résultats 2023 records

Des résultats records, mais non extrapolables sur 2023. Avril, spécialiste des huiles et protéines végétales, qui ambitionne de devenir le leader de la transformation végétale d’ici à 2030, a su profiter du contexte incertain de 2021 pour enregistrer un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros en hausse de 32%, un Ebitda en progression de 64% à 583 millions, et un résultat net de 218 millions (+45%). La marge d’Ebitda atteint 6,4%, contre 5,2% un an plus tôt.

Toutefois, «2023 ne sera pas au niveau record de 2022», prévient Jean-Philippe Puig, directeur général d’Avril, constatant déjà des signes de ralentissement fin 2022 et attendant la fin du semestre pour avoir plus de visibilité. Les interrogations sur une éventuelle récession et sur le niveau d’inflation ont un impact direct sur la consommation.

Les ventes 2022 ont été tirées par les prix et par l’évolution du mix vers des produits à plus forte valeur ajoutée, alors que les volumes se sont contractés et que l’effet périmètre est neutre, explique le directeur financier, Aymeric Mongeaud. Comme l’an dernier, Avril compte accélérer sa dynamique de croissance sur ses quatre marchés prioritaires. En 2022, son premier métier, la première transformation (huile brute) et les énergies renouvelables ont dégagé près de la moitié des ventes et de l’Ebitda du groupe. Avec notamment le succès de son carburant Oleo100, composé à 100% de colza français, pour les flottes de camion.

Dans la grande consommation (notamment les huiles Lesieur et Puget), pesant 17% des ventes et de l’Ebitda, Avril a réalisé plusieurs acquisitions dont celles des parts d’InVivo dans Soufflet Alimentaire (riz et légumineuses sous la marque Vivien Paille) et l’autrichien Vegini dans les protéines végétales.

Avec sa division spécialités, 13% des ventes, mais 29% de l’Ebitda, Avril est leader européen dans l’oléochimie (pour l’industrie et les cosmétiques) et poursuit son développement à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Malaisie. La division Solutions pour l’agriculture (nutrition animale, fertilisation, …), centrée sur la France, pèse 18% des ventes mais 6% de l’Ebitda. Avec le rachat de Solteam, Avril est devenu le premier importateur français de soja, sans OGM et non issu de la déforestation.

Malgré les incertitudes, Avril poursuivra ses investissements industriels. Et essaiera d’être au même niveau que les 235 millions d’euros investis en 2022, voire au-dessus. L’an dernier, ces investissements étaient déjà en hausse de 40%. Parallèlement, Avril a investi 62 millions d’euros (-10% sur un an) dans Sofiprotéol, sa filiale de financement de la filière oléagineuse. Il compte continuer à y investir de 80 à 100 millions d’euros chaque année.

L’an dernier, le groupe a dépensé 100 millions d’euros pour six acquisitions. « Cela pourra être plus ou moins cette année, poursuit Jean-Philippe Puig. Les prix restent élevés et n’intègrent pas la hausse des taux d’intérêt», élément essentiel quand les cibles sont endettées. Néanmoins, dès le mois de janvier, Avril a acquis les Moulins de Sarralbe dans la nutrition animale et s’apprête à racheter l’allemand Sunbloom Proteins, spécialiste des protéines de tournesol.

Le groupe dispose d’une structure financière solide, avec des capitaux propres renforcés, à 2,1 milliards d’euros, pour 249 millions de dette, avec un ratio dette nette sur Ebitda de 0,4 fois contre 1,2 fois fin 2021. En décembre dernier, Avril a dévoilé une émission inaugurale de Schuldschein, placement privé de droit allemand, pour 90 millions d’euros.