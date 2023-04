Arkéa change de tête

Julien Carmona devrait prendre la présidence du Crédit Mutuel Arkéa (CMA). Sa candidature d’administrateur, passée devant le comité des nominations, a été validée par le conseil d’administration à l’unanimité, le 9 avril. A cette date, Moody’s a confirmé sa notation et passé de négative à stable sa perspective pour le CMA, estimant « plus faible » l’option d’une sortie du Crédit Mutuel dans les 12 prochains mois. Directeur général délégué (DGD) de Nexity depuis 2017, Julien Carmona s’est illustré aux Caisses d’Epargne (jusqu’à la création de BPCE) et, un temps, chez Scor, comme directeur général délégué (2009-2012).