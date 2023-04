Amundi adopte des objectifs explicites pour la neutralité carbone

Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA (CASA), a dévoilé au Climate Finance Day, ce mardi à Paris, les premiers éléments d’une nouvelle stratégie climat pour la Banque verte et l’ensemble du groupe, dont son gérant d’actifs Amundi. Le premier gestionnaire d’actifs d’Europe (1.794 milliards d’euros d’encours au 30 juin) avance sur trois axes. Il se désinvestira des entreprises dont l’exploration et la production des hydrocarbures non conventionnels représentent 30% de l’activité. De plus, Amundi investira 20 milliards d’euros d’ici à 2025 dans des fonds avec un objectif explicite d’impact positif en matière environnementale ou sociale. Enfin, la société lancera une offre de solutions «Net-Zero». Les portefeuilles de cette offre auront un objectif de réduction en ligne avec l’objectif de neutralité carbone en 2050. Pour l’investissement d’ici 2025, 100% des fonds ouverts de gestion active d’Amundi, représentant 400 milliards d’euros, auront pour objectif une meilleure notation en matière de transition énergétique comparé à leur univers de référence (quand cela est techniquement possible). De fait, ces objectifs sont déjà travaillés par Amundi.