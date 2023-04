ALLIANZ - Le mauvais quart d’heure américain

De la fébrilité dans l’air. Avertissement sur ses résultats suite à l’enquête du département de la Justice américain (DoJ) en août, départ précipité de la responsable de sa gestion d’actifs fin septembre... la direction d’Allianz reprend les choses en main. Après l’amende record de BNP Paribas en 2014 et les déboires sans fin de sa compatriote Deutsche Bank, le géant de l’assurance allemand rejoint la longue liste des groupes financiers européens ayant maille à partir avec l’administration outre-Atlantique. Et cela pourrait lui coûter cher.

En cause, les pertes massives de trois fonds spéculatifs de sa filiale Allianz Global Investors (GI) en mars 2020. Censés protéger les investisseurs contre les baisses du marché, les fonds Alpha Structured ont subi de plein fouet la volatilité du marché, et deux fonds d’un volume de 2,3 milliards de dollars ont dû être liquidés fin mars 2020, causant la colère de ses clients américains. Parmi eux, le fonds de pension des enseignants de l’Arkansas (ATRS), qui a perdu 924 millions de dollars en mars 2020 sur trois portefeuilles d’AllianzGI, a été le premier à porter plainte contre la holding Allianz SE. Le 30 septembre dernier, une juge de Manhattan a déclaré recevables douze actions en justice, dont deux recours collectifs de 4 milliards de dollars, indiquant que les investisseurs devaient démontrer qu’AllianzGI avait agi avec négligence et mauvaise foi dans la gestion de ses hedge funds Alpha. Au total, 25 poursuites d’investisseurs réclament quelque 6 milliards de dollars de dommages. Auxquels s’ajoute l’enquête ouverte l’an dernier par la Security and Exchange Commission (SEC) sur la liquidation des fonds.

Pas question pour autant pour le groupe munichois de sacrifier sa gestion d’actifs qui a généré 1,6 milliard d’euros de profits depuis début 2021. « La gestion d’actifs est un pilier central de ce que fait Allianz, un pilier central de notre modèle économique et un élément central de notre proposition de valeur aux clients », a déclaré son directeur général Oliver Bäte. Allianz est en effet un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec près de 2.500 milliards d’euros sous gestion, dont plus de la moitié en zone Amérique.

Depuis 2011, son pôle gestion d’actifs comprend deux branches : Pimco (Pacific Investment Management Company), rachetée en 2000 et spécialisée en gestion d’actifs obligataires, et Allianz Global Investors. En 2020, AllianzGI a réalisé une collecte nette de 7 milliards d’euros avec 374 milliards d’euros d’actifs sous gestion répartis entre les différentes stratégies d’investissement. Comme l’explique Stephan Kalb, senior director chez Fitch, si la gestion d’actifs d’Allianz est essentiellement connue pour le fixed income via Pimco, Allianz Global Investors et Allianz Capital Partners ont un savoir-faire dans les fonds d’actifs illiquides, l’immobilier et les actifs alternatifs. Pour l’analyste, « AllianzGI a de nombreux fonds très performants. Leur niche de croissance se situe davantage dans les fonds de capital-investissement et les actifs illiquides spécialement conçus pour les investisseurs

institutionnels ».

Un risque non quantifié

Pour l’instant, l’assureur a émis un avertissement sur ses résultats mais a déclaré qu’il ne pouvait pas quantifier le montant potentiel des amendes et qu’il n’avait donc pas constitué de provisions, entretenant un flou autour du risque financier encouru, notamment en cas de procédure prolongée.

Or le litige pourrait s’avérer coûteux : entre 3,5 et 6,8 milliards d’euros, selon les analystes de Berenberg, dont 1 à 2 milliards d’euros d’amendes du DoJ, soit un peu plus de 4 % du total des fonds. Si Stephan Kalb exclut a priori que cela affecte négativement la notation d’Allianz, il reconnaît que les procès sont longs et leur issue par nature difficile à prévoir.

De fait, alors qu’AllianzGI a contribué à moins de 6 % du résultat opérationnel du groupe qui atteint 10,8 milliards d’euros en 2020, le coût du litige pourrait lui être bien supérieur. Selon une note de Moody’s, le litige « reflète un risque démesuré présenté par des produits complexes relativement petits et des opérations hébergées dans des groupes plus importants ». Sans compter le risque pour la réputation d’Allianz. Pour Moody’s, « les effets négatifs sur la réputation de l’enquête du DoJ pourraient peser sur les collectes d’actifs d’AllianzGI » et plus largement pointer les défis de gouvernance liés à la gestion des activités mondiales vastes et complexes d’Allianz. La justice américaine risque aussi d’exiger le départ de plusieurs cadres d’Allianz pour solder l’affaire, comme elle l’a fait en d’autres temps avec BNP Paribas et la Société Générale.

Interrogé sur l’impact financier de l’affaire, Oliver Bäte s’est voulu rassurant : « Cela nous laissera une cicatrice mais cela nous rendra plus forts », a-t-il avancé. Depuis la crise de 2008, les amendes infligées aux groupes financiers européens dépassent les 65 milliards de dollars.