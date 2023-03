Airbnb réalise le premier exercice rentable de son histoire

Airbnb a réalisé sa meilleure saison des fêtes de fin d’année, avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2022, grâce à une croissance «solide» du nombre de réservations, d’après ses résultats publiés mardi. Les revenus de la plateforme de réservation de logements ont ainsi progressé de 24% sur un an, malgré un contexte économique difficile marqué par l’inflation et les plans sociaux massifs aux États-Unis. En tout, en 2022, le service a réalisé 8,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires (7,84 milliards d’euros), soit +40% sur un an.

Surtout, son bénéfice net a été quasiment multiplié par cinq, à 319 millions de dollars, bien au-delà des attentes du marché. C’est le «quatrième trimestre le plus rentable» de l’histoire d’Airbnb, a souligné le groupe californien. Son titre prenait plus de 9% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

La plateforme comptait 6,6 millions de logements ouverts à la location fin décembre, soit 16% de plus qu’il y a un an (sans compter la Chine).

En 2020, face à la pandémie et aux restrictions sanitaires, Airbnb avait dû licencier un quart de ses effectifs et revoir ses priorités.