Abbvie relève ses perspectives de vente de deux nouveaux médicaments

AbbVie a relevé mardi ses prévisions de ventes de nouveaux médicaments Skyrizi et Rinvoq pour 2025 à plus de 17,5 milliards de dollars (16,3 milliards d’euros), contre plus de 15 milliards de dollars auparavant.

Cette prévision révisée intervient à un moment où la société est confrontée à une érosion des revenus de son plus gros produit Humira en raison de la perte d’exclusivité et de l’entrée de versions moins chères du médicament cette année. AbbVie s’attend également à ce que le pic des ventes de Skyrizi et Rinvoq dépasse 21 milliards de dollars en 2027. Les deux médicaments immunologiques font partie de la stratégie de croissance à long terme de la société suite à la perte d’exclusivité d’Humira.