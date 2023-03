Une ONG porte plainte contre les administrateurs de Shell

L’ONG de défense de l’environnement ClientEarth a annoncé dans un communiqué avoir déposé jeudi devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles une action « contre le conseil d’administration de Shell pour ne pas avoir géré les risques matériels et prévisibles posés à l’entreprise par le changement climatique ». L’organisation, qui entame cette procédure en tant qu’actionnaire de Shell, estime que les onze administrateurs du groupe ont manqué à leurs obligations légales en omettant d’adopter et de mettre en oeuvre une stratégie de transition énergétique conforme à l’Accord de Paris, ce que conteste l’entreprise.

ClientEarth indique avoir reçu le soutien d’un groupe d’investisseurs institutionnels eux-mêmes actionnaires, citant notamment les fonds de pension britanniques Nest and London et CIV, ou le gestionnaire d’actifs français Sanso IS, qui ne sont toutefois pas partie à la procédure.