Une nouvelle ère s’ouvre pour la relation France-Chine en matière d’investissements

Dans un contexte marqué par la décélération de l'économie mondiale, la persistance d’une inflation élevée et de tensions géopolitiques, la France et la Chine se retrouvent dans la volonté de faire face au défi commun de l’escalade des crises climatiques et de promouvoir un modèle de prospérité durable.

Les relations économiques entre la France et la Chine connaissent un nouvel élan, marqué par de nouveaux projets d’investissements chinois en France. La France est devenue la destination d’investissement privilégiée des entreprises chinoises en Europe. Les données les plus récentes montrent ainsi que le total des investissements directs de la Chine vers la France se sont élevés à 4,86 milliards de dollars en 2021. À la fin de l’année 2022, plus de 900 entreprises chinoises étaient implantées en France, à l’origine de la création de 50.000 emplois. Ces chiffres font de la Chine la première source d’investissement asiatique en France et la septième parmi les investisseurs mondiaux.

Les industries françaises et chinoises sont très complémentaires, et leurs synergies économiques et commerciales profondes. Alors que la chaîne d’approvisionnement mondiale connaît une réorganisation rapide, il est essentiel que la France et la Chine renforcent leur partenariat. Parmi les principales économies industrielles du monde, la France peut se prévaloir d’avantages puissants en termes de technologies et de financement, et d’une avance significative dans des secteurs tels que la fabrication haut de gamme, le transport ferroviaire, l'énergie et les produits pharmaceutiques.

L’influence des entreprises françaises est prononcée en Chine, avec une présence ancienne et emblématique sur de nombreux projets et dans de nombreux secteurs. Selon les chiffres d’Eurostat, 2.085 entreprises françaises étaient présentes en Chine en 2020 pour plus de 300 000 emplois. Avec la croissance continue de l'économie chinoise, les deux nations ont enrichi leur coopération. Les capitaux et l’industrie manufacturière chinois ont contribué à stimuler la croissance de la France dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'équipement électrique, les énergies renouvelables, les transports, l’industrie automobile, l’hôtellerie et le tourisme.

Les industries françaises et chinoises sont très complémentaires

Investissement durable

Face à l’urgence de la crise climatique et aux menaces qui pèsent sur la sécurité énergétique mondiale, exacerbées par les contraintes d’approvisionnement et les perturbations météorologiques extrêmes, la Chine et la France partagent la volonté d’accélérer la transition vers des solutions énergétiques plus durables et l’ambition de parvenir à des émissions nettes nulles. Ces dernières années, les investissements se sont réorientés vers le financement des technologies propres, de l'énergie éolienne, ou encore des véhicules électriques.

Cette nouvelle orientation a permis aux entreprises chinoises de contribuer au développement en France des secteurs des nouveaux matériaux énergétiques, des batteries électriques et de l'énergie renouvelable, contribuant au dynamisme de l’économie verte et à la réduction des émissions de carbone.

Le sommet d’avril 2023 entre les dirigeants des deux nations à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron en Chine a permis la signature de 18 accords de coopération par 36 entreprises. La «Déclaration conjointe» signée à cette occasion manifeste l’engagement commun des deux pays à accélérer la transformation énergétique et climatique, à réduire les émissions dans le secteur de la construction, et à promouvoir et élargir la coopération en matière d’investissement durable.

Les investissements conjoints – publics et privés – ont vocation à faciliter le déploiement des technologies de décarbonation des secteurs de l’industrie et de l’énergie, d’aider à résoudre les défis de la chaîne d’approvisionnement dans l’expansion des nouveaux équipements énergétiques, stimuler le potentiel d’innovation des jeunes pousses vertes françaises et soutenir la construction de nouvelles infrastructures vertes parallèlement à la rénovation des infrastructures existantes.

Le potentiel de coopération entre la France et la Chine est particulièrement vaste en matière d’investissement durable et le rôle des banques internationales telles que CICC sera déterminant pour financer les secteurs émergents, notamment la transformation verte et l’innovation technologique.