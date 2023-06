Que dit la prime de risque des actions sur les perspectives des marchés ?

La prime de risque des actions par rapport aux obligations, qui détermine le rendement supplémentaire espéré en échange d’une prise de risque, est l’une des données les plus importantes pour un investisseur. Elle constitue une aide utile à la construction d’un portefeuille : si elle est élevée et que vous en êtes convaincu, elle peut constituer un argument en faveur d’une allocation plus importante en actions qu’en obligations, et vice-versa.

Il existe trois méthodes populaires d'évaluation de la prime de risque des actions. La première, dite historique, consiste à comparer les performances passées des actions à celles des obligations sur une longue période. Mais cela pose deux problèmes : la réponse dépend de la durée de l’historique analysé et elle n’est que purement rétrospective. Elle n’est donc pas idéale.

Les deux autres sont plus adaptées. La méthode simple consiste à comparer le rendement des bénéfices sur le marché des actions avec celui des obligations du Trésor à 10 ans, pour voir quel est l’actif le moins cher et donc le plus attrayant. Sur le très long terme, il existe une relation positive entre l'écart de rendement et les rendements futurs sur un horizon de 10 ans. Mais l’histoire a montré que cet indicateur peut sous-estimer les perspectives des actions. La dernière approche, dite «par rapport au prix», revient à examiner les cours des actions et les attentes du consensus en matière de croissance des bénéfices et à «retirer» l’hypothèse de rendement qui est intégrée dans le marché des actions.

Situation cohérente

Ces deux dernières approches révèlent une situation cohérente avec l’état actuel du marché américain. Les rendements obligataires se sont redressés davantage que les actions. Les investisseurs en actions sont donc récompensés par une prime de rendement plus faible alors qu’ils ont supporté un risque élevé, à un moment où la macroéconomie se dégradait et où les banques centrales devenaient plus restrictives. Les États-Unis semblent donc particulièrement mal lotis.

Si les actions américaines ont été le marché le plus performant pendant la majeure partie des 15 dernières années, notre analyse suggère qu’elles auront du mal à réitérer cet exploit. Or, comme elles représentent 68% du marché mondial des actions développées, les investisseurs mondiaux en actions pourraient être mieux servis en allouant davantage aux marchés non américains au cours de la décennie à venir.