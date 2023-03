«Nous sommes repassés à neutre sur le crédit»

L’Agefi: Le marché du crédit peut-il encore se resserrer ?

Arnaud Colombel: La classe d’actifs a continué son resserrement malgré un marché primaire très actif sur la base d’un scénario économique favorable (pas de récession et baisse de l’inflation). Il marque désormais une pause. Aux niveaux actuels, les spreads commencent à être serrés, en ligne avec la moyenne historique à cinq ans dans l’investment grade (IG), à 80 points de base, mais déjà en dessous dans le high yield (HY) à 400 pb. Tactiquement nous avons réduit la voilure et sommes désormais à neutre. Nous ne voulons toutefois pas être sous-pondérés car le marché continue de bénéficier de facteurs techniques. Les rendements offerts sont une force puissante de rappel. La classe d’actifs pourrait s’écarter un peu sur des craintes de récession, qui n’ont pas totalement disparu, ou de scénario de surchauffe, obligeant les banques centrales à en faire davantage plus longtemps. Un scénario qui prend de la force dans le marché.

Quels arbitrages avez-vous effectués ?

Nous avons réduit le risque dans les portefeuilles en diminuant la pondération dans les segments de plus haut beta et les secteurs les plus risqués qui ont fortement rebondi comme l’immobilier. Nous privilégions l’IG par rapport au HY en raison de la forte compression des spreads mais aussi des fondamentaux. Nous restons positifs sur les financières et particulièrement les obligations bancaires qui continuent d’afficher un spread plus large malgré le récent rebond et de bons fondamentaux. Nous revenons également tactiquement sur des secteurs cycliques offrant du rendement comme l’automobile.

{"title":"","image":"298795","legend":"","credit":""}