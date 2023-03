L’Agefi : Pourquoi anticiper un statu quo des Bourses européennes cette année ?

Nadège Dufossé : Les Bourses européennes ont rebondi de plus de 30% depuis le mois d’octobre et effacé la baisse de 2022. Cette hausse est justifiée par la résilience de l’économie européenne et par la forte baisse du prix du gaz, bénéficiant d’un hiver clément. Au niveau actuel, nous sommes plus prudents sur les perspectives des marchés européens : la Banque centrale européenne va poursuivre son resserrement monétaire, les résultats des entreprises devraient être affectés par la hausse des coûts et leur niveau de valorisation laisse moins de place aux mauvaises surprises. L’année ne sera pas linéaire et nous devrons continuer à être actifs et flexibles.

Les actions américaines vont-elles amorcer un mouvement de rattrapage sur les actions européennes ?

Les actions américaines ont connu une courte phase de rattrapage au mois de janvier avant de perdre du terrain à nouveau en février. Le marché américain est beaucoup plus sensible à la hausse des taux et la prime de risque des actions par rapport aux obligations est revenue sur des points bas depuis 2008. Ce rattrapage ne s’effectuerait vraiment selon nous que dans une correction de marché provoquée par des craintes sur la croissance mondiale et accompagnée d’une baisse des taux.

{"title":"","image":"298948","legend":"","credit":""}