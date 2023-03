«Nous préférons les dettes subordonnées bancaires»

L’Agefi: Quelles sont les perspectives sur le marché crédit après le récent rebond ?

Adil Amor: Nous restons positifs sur le marché crédit coté car il bénéficie cette année de la reconstitution d’un portage très protecteur. Avec le rendement offert, le «droit à l’erreur» est une notion intégrée dans les prix des obligations d’entreprises. En moyenne sur le marché high yield, le portage protège les investisseurs même dans un scénario contraire d’élargissement des spreads de crédit de 170 points de base. Notre scénario macroéconomique est celui d’un ralentissement modéré de la croissance accompagné d’une baisse de l’inflation sous-jacente. Nous n’excluons pas un écartement des spreads mais dans notre scénario central, il devrait être limité.

Quel est votre positionnement ?

Il y a eu de la dispersion dans les performances. Le segment BB est aujourd’hui trop cher en relatif par rapport au BBB et au B, ce qui est typique des phases de rallye. Tous les segments de rating ne vont pas se comporter pareillement, ni les secteurs. Compte tenu de la cherté relative du BB, nous jouons une stratégie de type barbell sur le BBB et le B. Pour les secteurs nous préférons les subordonnées bancaires alors que les banques ont assaini leurs bilans et bénéficient maintenant de la hausse des taux. Nous jouons également les entreprises bénéficiaires de la réouverture des économies comme les compagnies aériennes dont les bons résultats de 2022 ont amélioré leurs ratios de solvabilité. Sur la partie taux, nous anticipons une évolution du rendement à 10 ans Bund dans une fourchette de 2% à 2,6% que nous mettrons à profit, du moins durant le premier semestre de l’année 2023.

