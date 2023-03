Les Vingt-Sept restent en service minimum sur le projet d’Union bancaire

Tenu deux fois par an à Bruxelles au lendemain du Conseil européen, le «Sommet de la zone euro», consacré aux questions économiques et financières «stratégiques» pour les pays partageant la monnaie unique, passe le plus souvent sous les radars médiatiques.

Mais vendredi, cette réunion à laquelle ont finalement participé l’ensemble des vingt-sept leaders des Etats membres de l’UE - faisant ou non partie de la zone monétaire -, accompagnés de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et de son homologue de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe, a pris une dimension toute particulière dans le contexte d’inquiétude entourant le système bancaire européen suite, notamment, à la défaillance de Crédit Suisse.

Défilant devant les micros vendredi après-midi à l’issue du sommet, les différents responsables européens ont, sans grande surprise, adopté un discours destiné à rassurer les marchés, à l’instar d’Emmanuel Macron. Interrogé par la presse sur la crainte d’une propagation de la crise bancaire en Europe, relancée vendredi par la chute en Bourse de Deutsche Bank, le chef de l’Etat français a évoqué «des comportements spéculatifs qui ne changent rien aux fondamentaux qui demeurent sains», mettant en avant «la régulation très exigeante» à laquelle sont soumises les banques au sein de l’UE.

«Deutsche Bank a fondamentalement modernisé et réorganisé son business model et est une banque très rentable. Il n’ y a pas de raison de s’inquiéter», a pour sa part plaidé le chancelier allemand Olaf Scholz. Dans la même veine, les conclusions adoptées par les Vingt-Sept au terme de la réunion proclament la «résilience du secteur bancaire européen avec des capitaux et des positions de liquidité solides».

La principale interrogation en amont de la réunion était ailleurs : en ravivant le spectre de 2008, les récents épisodes allaient-ils inciter les Européens à enfin mettre un coup d’accélérateur pour achever l’architecture du projet d’Union bancaire ? Et, en particulier, la garantie des dépôts à l’échelle européenne (EDIS), discutée à Bruxelles depuis 2015, serait-elle remise sur la table ? La réponse est courte : non, ou en tout cas pas pour le moment. Dans ce texte de conclusion lapidaire, les chefs d’Etat et de gouvernement ont certes «appelé à poursuivre les efforts pour compléter notre union bancaire conformément à la déclaration de l’Eurogroupe du 16 juin 2022».

Une proposition attendue sur la gestion de crise bancaire

La formule fait figure de trompe-l'œil. A cette date, les multiples divisions entre les ministres des finances européens ont justement eu raison du plan ambitieux échafaudé par Paschal Donohoe pour relancer l’Union bancaire.

Celui-ci s’articulait autour de quatre piliers : la garantie des dépôts à l’échelle européenne donc, l’encadrement de la dette souveraine au sein des bilans des banques, l’approfondissement du marché unique à travers «une meilleure gestion intragroupe des liquidités bancaires», et, enfin, le renforcement de l’encadrement européen de la gestion des crises bancaires par les Etats membres. De ces quatre piliers, les Vingt-Sept avaient alors convenu de n’avancer que sur le dernier.

Ainsi, au deuxième trimestre, sans doute début avril, la Commission européenne présentera une proposition législative destinée à améliorer la gestion des crises bancaires par les Etats, avec l’ambition, réitérée vendredi, de la voir adoptée par les co-législateurs d’ici à la fin de la législature du Parlement européen, en 2024.