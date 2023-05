L’organisation des BRICS, un tigre de papier qui rugit

L’ironie peut faire sourire : le coup marketing de Goldman Sachs est devenu synonyme d’opposition à l’ordre financier mondial. En 2001, la banque avait trouvé l’acronyme BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) pour évoquer les économies en forte croissance qui domineraient l’économie en 2050 et proposer des solutions d’investissement. Deux décennies plus tard, ces quatre pays, rejoints entretemps par l’Afrique du Sud, s’érigent en alternative aux pays occidentaux, et le modèle semble convaincre : dernière en date, l’Egypte vient de prendre une part au capital de la banque de développement de l’organisation, fin avril.

«Les BRICS se sont construits avec les fluctuations de la finance mondiale», rappelle Zouhoure Bousbih, stratégiste marchés émergents chez Ostrum AM. La stratégiste rappelle que c’est la chute de Lehman Brothers et la pénurie de dollar qu’elle a entraîné qui a décidé en 2009 les BRIC, sous l’impulsion de la Chine, à faire de l’acronyme une organisation de pays émergents. L’Afrique du Sud a ajouté son «S» en 2011. «L’organisation est essentiellement politique, même si elle s’accompagne d’une banque de développement. L’exclusion de la Russie du système Swift a toutefois remis en avant l’importance de trouver des financements alternatifs au dollar pour les pays émergents», remarque Zouhoure Bousbih.

De nombreuses propositions sont ainsi régulièrement mises en avant dans le cadre des BRICS : création d’une alternative au dollar évoquée récemment par le président brésilien, système de paiement alternatif à Swift…

Forum

Pour autant, l’organisation est plutôt un forum qu’un véritable pôle géopolitique. Outre les divergences qui peuvent exister entre ses membres (Inde et Chine, notamment), les pays partagent peu d’objectifs communs. «L’organisation contribue à rendre concrète la différence de vision entre pays développés et émergents, mais il ne s’agit que d’un club de pays émergents, dont les positions évoluent en fonction des circonstances et de leurs intérêts. Le contrepoids qu’il apporte au discours occidental ne s’adosse pas à des évolutions économiques ou financières équivalentes», constate Guillaume Tresca, stratégiste senior sur les marchés émergents chez Generali Insurance Asset Management.

Cette hétérogénéité est aussi celle des économies des BRICS : tournée vers la demande intérieure pour l’Inde, usine du monde pour la Chine ou exportateurs de matières premières pour le Brésil, la Russie, l’Afrique du Sud. Il n’est donc pas étonnant que l’architecture financière du bloc soit limitée à deux mécanismes, bien qu’ils reflètent malgré tout l’ambition de proposer une alternative aux organisations historiques.

Banque de développement

Le premier outil est constitué par la nouvelle banque de développement (NDB), qui finance des projets au sein des pays constituant son capital. Celui-ci est partagé entre les cinq membres des BRICS qui détiennent chacun 19%, rejoints par le Bangladesh (1,8% du capital) et les Emirats Arabes Unis (1,1%) en 2021, puis l’Egypte (2,3% depuis 2023). Le capital approche les 53 milliards de dollars. La banque se veut une alternative aux institutions du consensus de Washington (Banque mondiale et Fonds monétaire international, FMI), et c’est dans cette optique que l’Egypte très endettée a rejoint la NDB.

Pour autant, «la NDB est une banque de développement qui ressemble aux autres banques de financement : les prêts s’assortissent de conditionnalités comparables à celles du FMI, et elle n’investit pas à fonds perdu», résume Guillaume Tresca. La participation au capital n’implique d’ailleurs pas nécessairement des investissements de la NDB. Depuis sa création en juin 2015, celle-ci n’a financé que des projets au sein des cinq membres fondateurs (au nombre de 104), pour un total de 34 milliards de dollars. A ces limitations s’ajoute la dépendance de l’organisme au dollar : 63% des financements ont été réalisés en billet vert, et 6% en euro.

Liquidité

L’outil d’accès à la liquidité (CRA, Contingent reserve arrangement) est le second mécanisme créé par les BRICS, et né directement des inquiétudes sur l’accès au dollar des pays émergents. Si la NDB a vocation à faire concurrence à la Banque mondiale, le CRA doit s’opposer au FMI. Il permet de fournir des liquidités d’urgence en cas de crise de la balance des paiements de l’un des membres. A l’inverse de la NDB, le capital n’est pas réparti équitablement entre les membres, dont l’accès à la liquidité dépend de leur participation au fonds. Cent milliards de dollars sont ainsi disponibles. Lula a certes plaidé pour que le CRA vienne au secours de l’Argentine, endettée auprès du FMI, mais il semble improbable que les autres membres acceptent de secourir un pays n’étant pas partie prenante.

A ces mécanismes d’ampleur limitée s’ajoutent les interrogations sur la place de la Chine au sein du groupe. Le pays représente 72% du PIB total du bloc, contre la moitié environ en 2001, et la Russie comme le Brésil dépendent de Pékin, principal soutien de la première et principal client du second. La situation économique chinoise permettra par ailleurs de dicter les futurs développements. «Les BRICS ne sont pas dans une situation économique comparable. Seules la Chine et la Russie, qui s’est vue fermer l’accès aux marchés de capitaux mondiaux, disposent d’un surplus de la balance courante suffisant, et qui peut être réinvesti dans la NDB, explique Robert Gilhooly, économiste chargé de la recherche sur les marchés émergents chez abrdn. Mais imaginer que les cinq pays puissent, à parts égales, faire monter en puissance la NDB n’est pas réaliste».

Pékin est par ailleurs l’un des principaux bénéficiaires de l’aide de la NDB, tout en utilisant la conditionnalité des prêts pour soutenir son industrie. «La Chine s’appuie sur l’organisation pour faire avancer ses propres intérêts. Les prêts accordés par la NDB intègrent ainsi des objectifs de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique, qui offrent à la Chine l’opportunité d’exporter sa technologie verte», souligne Zouhoure Bousbih.

L’élargissement des BRICS renforcera l’attention accordée à l’organisation : celle-ci a annoncé qu’une douzaine de candidats pourraient l’intégrer. L’absence d’avancées concrètes, et des outils de financement qui ne se différencient pas de ceux mis en place par les pays développés, limitera pourtant l’intérêt du forum.