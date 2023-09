L’OAT surperforme les taux souverains euros depuis trois mois

Depuis le 1er juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a cessé de réinvestir les montants remboursés au titre du programme régulier (APP), mais continue pour le programme d’achats d’urgence (PEPP). Un quantitative tightening (QT) un peu inquiétant pour les souverains de la zone euro, même si les besoins d’émissions restent presqu’aussi élevés qu’au premier semestre, avec encore plus de 85 milliards d’euros en septembre.

Les crises sanitaire puis énergétique ont augmenté les besoins de dettes moyen-long terme, à près de 1.280 milliards en 2023 : 320 pour l’Italie, 303 pour l’Allemagne, 290 pour la France selon SG CIB. Les Pays-Bas, le Portugal, l’Allemagne et l’Italie n’étaient d’ailleurs pas très en avance dans leur programme au 7 septembre.

Besoins d’émissions, hausses de taux et relâche du soutien BCE ont fini par renchérir le coût des dettes périphériques cet été. Encore plus avec de moins bonnes nouvelles sur la croissance et le budget en Italie. L’écart avec le taux à 10 ans de l’Allemagne, plus gros émetteur net à l’économie moribonde cette année, a augmenté. Mais l’OAT française, dont le taux n’augmente que de 2,96% à 3,23% (+27 pb) en trois mois, a surperformé ses équivalents allemand (+27 pb), espagnol (+37 pb) et italien (+43 pb).

L’outil anti-fragmentation et les réinvestissements flexibles sur le PEPP ont beaucoup joué depuis leur annonce en juillet 2022. Le coût des protections contre un défaut (CDS) est même repassé sous 100 pb pour l’Italie. Mais les récentes discussions autour de son déficit ont légèrement remonté la perception du risque dernièrement.