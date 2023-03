L’industrie cherche à convaincre sur sa stratégie de dette durable

Les constructeurs automobiles veulent accélérer leur transformation énergétique en donnant une coloration plus verte à leurs financements. Alors que la plupart des grands acteurs du secteur ont déjà mis en place des programmes de financement ESG (environnement, social et gouvernance), deux manquaient encore à l’appel, Stellantis et Renault. Ce dernier a publié début mars sur son site internet son cadre de financement durable (sustainable bond framework) avant de le présenter la semaine passée aux analystes et aux investisseurs. Stellantis vient de réaliser son émission inaugurale d’obligations vertes. Elle avait publié son green bond framework en janvier.

Mardi 7 mars, le groupe automobile a placé 1,25 milliard d’euros à échéance 7 ans. Une émission sursouscrite plus de trois fois, malgré un marché plus volatil et plus sélectif où les carnets d’ordres ont eu plutôt tendance à diminuer ces dernières semaines. Cela a permis à Stellantis de resserrer de 35 points de base (pb) le spread à l’émission à 115 pb au-dessus des taux midswaps (rendement de 4,43% et coupon de 4,375%) par rapport à l’indication de prix initiale (initial price talk).

Ce succès témoigne de l’intérêt toujours marqué de la part des investisseurs pour ces instruments. Depuis le début de l’année, 35% des émissions sur le marché corporate euro (investment grade et high yield) ont été réalisées dans un format ESG, en montant comme en nombre d’opérations, dont 26% de ‘green bonds’ pour 22,6 milliards et 36 lignes obligataires. Les entreprises industrielles, dont Stellantis mais aussi le chimiste Italmatch, l’équipementier suédois Autoliv ou le groupe de télécoms Telefonica, ont émis un peu plus de 7 milliards de green bonds.

Le groupe au losange dévoile ses cartes

Renault a présenté son framework d’émissions obligataires durables sans opération mais généralement une transaction a lieu dans un deuxième temps comme dans le cas de Stellantis, sur le marché public ou privé. «La particularité du framework présenté par Renault est d’être complet et en miroir de la stratégie de développement durable du groupe, indique Eloïse Boutin, responsable secteur automobile au sein du département sustainable banking de Crédit Agricole CIB, l’une des deux banques, avec Natixis, ayant accompagné le groupe dans la présentation de sa stratégie de développement durable. Les projets éligibles définis dans le ‘framework’ sont à la fois environnementaux, ce qui est assez classique, mais aussi sociaux.»

Le groupe au losange est le premier constructeur européen à combiner les deux aspects dans un programme d’émissions durables (sustainable bonds) et pas uniquement de green bonds comme le proposent d’autres constructeurs comme Volkswagen, Volvo Cars ou Mercedez-Benz. Des constructeurs asiatiques (Toyota et Honda) et américains (Ford et General Motors) ont déjà opté pour des programmes d’émissions durables. «Au sein de l’industrie, le secteur automobile est très actif sur le marché des obligations vertes car il y a un grand nombre d’investissements à financer dans le cadre de la transition vers l’électrification des véhicules», affirme Eloïse Boutin.

Il ne représente toutefois qu’une infime part de ce marché, où les utilities, l’immobilier et les banques, qui ont connu la plus importante croissance ces dernières années, dominent.

«Nous nous attendions à ce que le secteur automobile émerge davantage car il a de nombreux projets à financer ou refinancer, confirme Johann Plé, gérant obligations vertes, sociales et durables chez Axa IM. Mais les diverses controverses qui l’ont touché ont certainement ralenti son développement sur ce marché.» Ces dernières années, le secteur a été agité par plusieurs épisodes fâcheux, qu’il s’agisse du «dieselgate» chez le constructeur allemand Volkswagen ou des problèmes de gouvernance chez Renault.

Des secteurs non éligibles

Toyota a été l’un des premiers émetteurs sur ce marché car il était plus naturellement aligné sur les thématiques durables grâce à son développement dans les véhicules hybrides par rapport aux constructeurs européens, notamment. Ces derniers ont d’abord mis en place des programmes d’émissions vertes pour leurs filiales de financement comme dans le cas de RCI banque pour Renault. «Lorsque nous analysons un framework vert ou durable, nous ne nous contentons pas de regarder le bénéfice environnemental des projets financés mais nous regardons aussi si ces projets sont cohérents avec la stratégie de développement durable de l’entreprise, explique Johann Plé. Cette approche est particulièrement importante dans le cadre des entreprises industrielles comme les constructeurs automobiles car si l’investissement dans la transition vers les véhicules électriques offre un bénéfice environnemental, une analyse plus générale notamment au sujet de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble est essentielle.» Un point clé pour les véhicules électriques notamment qui nécessitent beaucoup de matières premières, avec des impacts indirects dans le secteur minier, qui est lui plus difficilement compatible avec le marché des green bonds en raison de la nature de son activité.

Si la plupart des secteurs industriels émettent aujourd’hui sur ce marché, certains segments n’y ont pas accès. Les industries minières, l’énergie ou les matériaux de construction (HeldelbergCement fait partie des émetteurs cette année) se contentent d’émettre des sustainability linked bonds (SLB). Contrairement aux obligations vertes ou durables, dont les fonds sont fléchés vers des projets (use of proceeds), les SLB permettent de lever des fonds en contrepartie d’un engagement sur l’amélioration de critères environnementaux (la plupart des cas) ou sociaux, avec toutefois beaucoup de critiques sur l’ambition des objectifs et la faiblesse des pénalités appliquées en cas de non-respect des engagements par l’émetteur.

«Les SLB offrent moins de transparence que les green ou sustainable bonds mais ils ont un rôle important à jouer dans la transition climatique, assure Johann Plé. Ces émetteurs prennent des engagements qui, s’ils sont crédibles, peuvent clairement contribuer à la dynamique de transition.» Avec potentiellement à terme la possibilité d’émettre des green bonds comme ce fut le cas pour Orsted qui est un exemple de transition du charbon vers le renouvelable. Mais le chemin sera long.

Il reste aussi du chemin à parcourir dans les green bonds. «Nous essayons d’encourager les émetteurs dans lesquels nous investissons à faire en sorte que les nouvelles émissions servent davantage à financer de nouveaux projets plutôt que refinancer des projets existants pour accélérer cette transition, indique Johann Plé. C’est important dans le secteur automobile qui est amené à devenir un émetteur régulier comme il l’est déjà sur les obligations conventionnelles. Nous avons des discussions avec eux.»

La forte dynamique du marché des green bonds se traduit par une prime verte (greenium) sur de nombreuses émissions, reflet d’une demande qui surpasse toujours l’offre.

Toutefois cette légère prime n’est pas structurelle. Elle est fonction de cet équilibre entre l’offre et la demande. Ainsi, en 2022 la baisse de la demande pour le marché obligataire s’est traduite par un greenium progressivement plus faible sur la courbe verte des emprunts d’Etat allemands (la seule à avoir en miroir systématiquement une émission conventionnelle et une émission verte) passant de 7 points de base en début d’année à près de zéro en fin d’année sur la maturité 10 ans. Cette prime est restée plus visible pour les corporates mais avec une distinction entre secteurs. «En ce moment, il y a davantage de prime pour les utilities que pour le secteur automobile qui traite même légèrement moins cher que la dette conventionnelle», détaille Johann Plé. Difficile de se faire une place au vert.