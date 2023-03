L’Inde s’oppose à de nouvelles sanctions envers la Russie

Pays hôte du G20 Finances, en tant que président de l’instance, qui se déroule jusqu’au vendredi 25 février, l’Inde ne souhaite pas de discussion sur des sanctions supplémentaires contre la Russie ont déclaré mercredi des sources gouvernementales, citées par Reuters. Selon ces dernières, seul l’impact macroéconomique de la guerre sera discuté. L’Inde ne veut pas délibérer sur de ces actions au cours de son année de présidence estimant que les sanctions existantes ont déjà eu un impact négatif sur le monde. L’Inde a gardé une position neutre sur la guerre, refusant de blâmer la Russie pour l’invasion, cherchant une solution diplomatique et augmentant ses achats de pétrole russe au cours de l’année écoulée. Cette opposition cristallise aussi l’opposition entre deux mondes.

Les pays occidentaux ont poussé ces derniers jours pour que de nouvelles sanctions soient prises. Le sous-secrétaire américain au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que Washington et ses alliés imposeraient de nouvelles sanctions et des contrôles à l’exportation sur la Russie dans les prochains jours et veulent sévir contre les entreprises et les individus qui aident Moscou à échapper aux sanctions. Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a abondé dans ce sens lundi. Le ministre japonais des Finances a déclaré mardi que le G7, qu’il préside, se réunira en marge de la réunion du G20 pour discuter des mesures contre la Russie.