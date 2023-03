L’Europe lutte pour révolutionner son marché de l’électricité

Il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz » lançait le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, le 30 août 2022, quelques jours après le record historique des prix de gros de l’électricité sur le contrat TTF de Rotterdam, l’indice de référence sur le marché européen, qui avaient dépassé la barre de 342 euros par mégawattheure (MWh).

Dans le viseur du ministre, la règle dite du « merit order » qui donne priorité à la production la moins chère et la plus décarbonée – renouvelables et nucléaire – mais aligne le prix de l’électricité sur celui de l’électron marginal venant des centrales à charbon ou à gaz lorsque le marché est sous tension. Une vision partagée à ce moment-là par la Présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, qui avait annoncé lors de son discours sur l’état de l’Union, en septembre 2022, une « réforme complète et en profondeur » du marché européen « qui ne fonctionne plus ».

Et pourtant, six mois après ce pic, alors que l’exécutif européen se prépare à publier sa proposition législative le 14 mars, cette révolution du marché semble bien partie pour ne pas avoir lieu. Dans sa consultation publique, lancée le 23 janvier, Bruxelles avance ainsi que la réforme du marché sera axée sur les « aspects nécessitant des ajustements urgents » afin de le rendre plus résilient et de réduire l’incidence des prix du gaz sur les factures d’électricité « tout en soutenant la transition énergétique ».

Une revue à la baisse des ambitions qui fait écho aux prises de positions des Etats du nord de l’Europe, attachés à la stabilité des marchés de l’énergie et qui appuient sur la pédale de frein depuis le début du processus. Ce positionnement défensif se trouve renforcé par le contexte actuel de retour des prix de gros de l’électricité à leur niveau d’avant-guerre, autour de 50€/MWh, grâce en partie aux différentes mesures d’urgence adoptés par les Vingt-Sept tout au long de l’année 2022.

De quoi donner des ailes au ministre allemand de l’Économie et du Climat, Robert Habeck, qui a martelé lundi: « Ce serait une erreur d’intervenir très largement sur le marché trop vite, sans réfléchir », appelant la Commission à se concentrer sur « la façon de sécuriser le marché de l’énergie à court terme ». Selon lui, la vraie réforme, en profondeur, de la conception du marché européen de l’électricité « ne sera reprise à pleine vitesse au niveau européen qu’après les élections européennes ».

« Ursula von der Leyen protège les intérêts allemands en ne proposant pas une vraie réforme du marché de l’électricité, analyse Thierry Bros, professeur à Science-Po. L’Allemagne n’a aucun intérêt à réformer le marché de l’électricité, car elle n’a que très peu d’électricité à bas coût dans son mix énergétique, ce qui la pénaliserait en cas de changement de tarification de l’électricité. » poursuit-il.

La France s’accroche aux règles actuelles

Contre toute attente, cette vision d’une réforme a minima semble aussi partagée par la France. Dans une note qu’il a fait circuler à Bruxelles en janvier, le gouvernement français semble ainsi renoncer à bouleverser la règle du merit order qui permet « l’adéquation efficace entre la demande d’énergie et les capacités disponibles ». Paris opte plutôt pour le maintien d’un système similaire au règlement d’urgence adopté par les États membres en septembre 2022 qui plafonne à 180 €/MWh les revenus des producteurs infra-marginaux d’énergie (renouvelables et nucléaire).

Une possibilité que n’exclut pas d’emblée la Commission européenne, qui semble pour sa part plutôt focalisée sur l’incitation à l’investissement dans de nouvelles capacités décarbonées. L’exécutif européen entend ainsi mettre l’accent sur le développement de contrats de long terme, censés protéger investisseurs et consommateurs contre les fluctuations de prix, tels que les PPA (Power Purchase Agreements) permettant de sécuriser des volumes d'électricité à un prix connu à l’avance sur très longue période, ou bien les contrats pour différence (CfD) qui ont un prix de référence qui garantit la couverture des coûts d’investissement et d’exploitation de l’actif concerné.