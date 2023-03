Les secteurs défensifs laissent place aux cycliques et à la croissance

Depuis fin septembre, les indices grimpent, les segments cycliques surperforment, alors que les taux longs évoluent à leur plus haut depuis 2011. Dans un tel contexte, la matrice de «Momentum» des secteurs européens met en évidence des tendances sectorielles et stylistiques de différentes natures.

Tendances confirmées. Sans surprise, ces tendances de fond sont étroitement liées au contexte géopolitique et à la situation en Ukraine ainsi que leurs conséquences sur les cours des matières premières et de l’énergie. Et il n’y a que très peu de gagnants. Seuls deux secteurs se positionnent dans le cadran «Stars». Il s’agit des Minières et du secteur Energie. Ces deux secteurs viennent en effet d’aligner deux périodes consécutives de six mois de surperformance, et ont «trusté» de manière spectaculaire le haut du palmarès des performances sectorielles en 2022. Ils semblent toutefois évoluer en direction du cadran «Decliners», signe que cette tendance ralentit, surtout pour le secteur Energie qui montre depuis peu certains signes d’essoufflement.

Tendances naissantes. Le cadran «Recovery», qui regroupe les secteurs dont la dynamique s’améliore, ceux qui surperforment depuis 6 mois après une période de sous-performance, est très clairement de nature procyclique. Cela est particulièrement cohérent avec un « Momentum économique » qui se redresse depuis fin septembre en raison du rebond des indicateurs de sentiment. La baisse sensible de l’inflation ainsi que la réouverture progressive de l’économie chinoise y sont pour beaucoup. Dans ce contexte, les secteurs «Voyages et loisirs», «Distribution», «Automobiles» ou «Technologie» se redressent puissamment. Idem pour les secteurs Financiers, qui avaient ponctuellement «déraillé» après l’invasion de l’Ukraine il y bientôt un an. L’intégralité des secteurs en «Recovery», ceux qui se redressent depuis peu, sont Value (cyclique) ou Croissance (lien fort avec l’économie chinoise). Inversement, les secteurs défensifs et contracycliques (en relatif) suivent un chemin inverse. La Santé, l’Agroalimentaire, les Télécoms et les Utilities se situent dans le cadran des « Decliners », ces secteurs viennent récemment de sous-performer alors qu’ils étaient surperformants il y a 6 mois.

{"title":"","image":"298457","legend":"","credit":""}