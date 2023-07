Les marchés financiers abordent la fin du régime d’exception

Les marchés financiers évoluent de manière atypique depuis février 2020 et la crise du Covid. Ils ont en effet été confrontés à une succession inédite, et souvent imprévisible, de chocs exogènes, de nature sanitaire, monétaire ou géopolitique, rendant impossible la mise en place d’une tendance durable. Il semblerait toutefois que cette situation exceptionnelle, et pénalisante pour les gérants actifs d’actions, soit en train de prendre fin, si l’on se fie à notre matrice de momentum des secteurs européens [voir graphique]. En effet, d’un point de vue comportemental, 16 des 19 secteurs qui composent le marché s’inscrivent désormais dans une tendance. Un constat inédit depuis plus de trois ans.

Les neuf secteurs «stars» (inclus dans le cadran en haut à droite) regroupent les secteurs qui viennent d’aligner deux périodes consécutives de six mois de surperformance. Ce sont des secteurs qui bénéficient de la réouverture de l’économie chinoise et de la bonne orientation du momentum de révision du consensus des économistes concernant la croissance mondiale (voyages et loisirs, automobiles, distribution…).

Profils opposés

A l’inverse, il est aussi intéressant de relever que l’exhaustivité des six secteurs identifiés comme sous-performants il y a six mois (en début d’année) sont sous-performants depuis le début de l’année. Ce sont les six secteurs «losers» inclus dans le cadran en bas à gauche. Ils s’inscrivent donc dans une tendance, celle de la sous-performance, qui s’est maintenue lors des deux derniers semestres que nous venons de traverser, et affichent, de manière logique, un profil opposé aux secteurs «stars» susmentionnés. Ces secteurs sont en effet, en termes relatifs, défensifs, contracycliques et défavorisés par un environnement haussier sur les taux.

Enfin, seuls trois secteurs sur 19 sont dans un régime transitoire d’un point de vue comportemental. Ils déclinent («decliners», cadran en bas à droite), c’est-à-dire qu’après avoir été surperformants il y a six mois, ils sous-performent depuis, mettant fin à une tendance qui, pour deux d’entre eux (les minières, l’énergie), avait comme origine la guerre en Ukraine.