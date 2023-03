Les hybrides corporate résistent au tsunami des AT1

Des obligations subordonnées bancaires aux hybrides corporate il n’y a qu’un pas. La mise à zéro de la valeur des Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse après son rachat par UBS a non seulement provoqué un ajustement des prix sur l’ensemble de ces instruments, quel que soit l’émetteur, mais également des titres perpétuels émis par des entreprises non financières. «L’ensemble des instruments haut beta, que ce soit les subordonnées financières, le high yield et les hybrides corporate ont corrigé dans un premier temps avant que ces dernières ne se reprennent», relève Benoit Soler, gérant chez Keren Finance. Au cours de la semaine passée, le spread médian (et non moyen afin de neutraliser l’effet Deutsche Bank en fin de semaine) des obligations AT1 sur le marché euro s’est écarté de 57 points de base (pb) alors que celui des obligations subordonnées corporate s’est resserré de 15 pb, selon Generali Insurance Asset Management (GIAM). «En revanche, le secteur immobilier a été durement touché avec un écartement de 141 pb du spread médian des hybrides pour un prix moyen de 56%», souligne Elisa Belgacem, stratégiste crédit chez GIAM qui note que ce secteur, qui est très endetté et particulièrement sensible à la hausse des taux, est sous surveillance du marché depuis un an.

Après le mouvement initial de panique, qui a poussé le marché à vendre les instruments de dette considérés comme les plus risqués, les investisseurs ont rapidement fait le tri. «Si les deux instruments sont des cousins, ils ne sont pas frères, note Benoit Soler. Certes ils sont subordonnés mais ils sont très différents fondamentalement, il y a un écart notable en termes de levier entre les banques et les corporates, mais aussi dans la structure.» Pour le gérant, l’un des points de comparaison est qu’en cas de défaut, le taux de recouvrement sera proche de zéro contrairement aux obligations seniors. Elles n’ont toutefois pas le rôle d’absorption des pertes qu’ont les AT 1, dont la valeur peut être mise à zéro sans même de défaut.

Base d’investisseurs

«Les deux types de titres n’ont pas en outre la même base d’investisseurs, souligne Elisa Belgacem. Beaucoup d’investisseurs détiennent des hydrides corporate qui représentent 5% des indices crédit euro.» Ces obligations sont la plupart du temps des instruments émis par des sociétés investment grade offrant des rendements élevés du fait de leur rang de subordination. «En revanche, les AT1, qui ne font pas partie des indices crédit, n’ont pas de base d’investisseurs dédiée et stable, ce qui entraîne une plus grande volatilité», poursuit la stratégiste. Les mouvements dans les fonds de dette financière n’ont pour le moment pas eu d’impact sur les obligations hybrides corporate, dont certains détiennent les deux instruments, mais si les sorties se poursuivaient, ces papiers seraient touchés dans leur ensemble.

A lire aussi:

Mais contrairement aux obligations AT1, dont aucune n’est «pricée» à la première date de remboursement par anticipation (call) mais parfois même comme une perpétuelle, reflet du manque de confiance du marché à l’égard de la classe d’actifs, les hybrides corporate commencent tout juste à intégrer un risque d’extension, à savoir de non-remboursement à la première date de call, indique une gérante. Celle-ci observe surtout un mouvement de spread. Les émetteurs dont la probabilité d’exercice du call est élevée traitent à 100% contre 84% pour le marché (en raison notamment de la décote sur le secteur immobilier).

Mais la clé sera la reprise du marché primaire. Celui-ci a tenté lundi une timide réouverture avec une émission de Wolters Kluwer et de RCI Banque en senior mais les hybrides corporate devront attendre une fenêtre plus favorable. «Le premier à revenir dans le marché sera un émetteur de bonne qualité mais le vrai test pour le marché aura lieu quand un émetteur de moins bonne qualité tentera de placer du papier, et à quel prix», conclut cette gérante.