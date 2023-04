Les gagnants et perdants du SBF 120 seront attendus au tournant

Le SBF 120 a clôturé vendredi en repli de 1,5%, à 4.973 points, tandis que le CAC 40 a reculé de 1,52%, à 6.474 points. En 2022, les deux indices ont respectivement perdu 10% et 9%, s’en sortant ainsi un peu mieux que l’Euro Stoxx 50 (-12%).

Alors que l’année avait débuté sous le signe du variant Omicron du coronavirus, les préoccupations d’ordre sanitaire ont rapidement laissé la place en 2022 à une nouvelle crise, énergétique cette fois. L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a en effet provoqué une envolée des prix du pétrole et du gaz naturel, venue alimenter une inflation qui s’installait déjà en raison de tensions mondiales sur les approvisionnements.

Dans un contexte économique assombri par le conflit en Ukraine et l’inflation, qui a poussé les banques centrales à mettre en œuvre un cycle de resserrement monétaire historique par son ampleur et sa rapidité, les investisseurs ont redéfini leurs priorités. Au sein du SBF 120, les secteurs de la défense et de l'énergie ont été plébiscités en 2022, tandis que les entreprises les plus endettées ont été délaissées.

Face à la hausse des coûts d’emprunt, qui restera un thème majeur pour les marchés en 2023, les banques pourraient tirer leur épingle du jeu. Les secteurs liés à la consommation des ménages (loisirs, tourisme, distribution, biens de consommation non essentiels) risquent, eux, de pâtir de la baisse attendue du pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation et de ralentissement économique.

Les trois tops de 2022

L’avionneur Dassault Aviation (+67%) a survolé le SBF 120 en 2022. A l’image de Thales, dont il détenait 24,6% du capital à fin juin 2022, Dassault Aviation a bénéficié du regain d’intérêt des investisseurs pour le secteur de la défense suite à l’offensive russe en Ukraine. Ce regain de tensions géopolitiques a conduit de nombreux pays à augmenter leur budget de défense, particulièrement en Europe. Dans ce contexte, l’avion de combat de Dassault Aviation, le Rafale, a de nouveau su séduire, notamment l’Indonésie qui a signé pour 42 exemplaires. Autre bonne nouvelle : Dassault Aviation est finalement parvenu à s’entendre avec Airbus concernant le partage des tâches sur le projet d’avion de combat de nouvelle génération (NGF). En 2023, les investisseurs se montreront attentifs à l'évolution de la demande de jets d’affaires.

Entré au SBF 120 voilà à peine deux semaines, SES-imagotag (+62%) réalise un parcours flamboyant en Bourse. La capitalisation boursière du premier fabricant mondial d’étiquettes électroniques a quadruplé en deux ans. En mars, le groupe a marqué les esprits en remportant auprès de Walmart un contrat qui pourrait dépasser les 2,5 milliards d’euros, soit près de six fois le chiffre d’affaires réalisé en 2021. Le plan stratégique «Vusion 2027», présenté en novembre, prévoit d’ailleurs une croissance du chiffre d’affaires de plus de 30% par an en moyenne jusqu'à atteindre 2,2 milliards d’euros en 2027. SES-imagotag table aussi sur une expansion de ses marges d’environ 60% par an. De quoi faire oublier une valorisation élevée : le titre se paye plus de 37 fois les bénéfices attendus en 2023.

Thales (+59%) a signé de loin la meilleure performance du CAC 40 en 2022. Comme l’ensemble des valeurs liées à la défense, le groupe a été porté par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’année écoulée n’a toutefois pas été exempte d’embûches pour Thales, qui a eu maille à partir avec le groupe russophone d’extorsion et de rançongiciel LockBit 3.0, mais aussi, plus récemment, avec l’autorité britannique de la concurrence concernant la cession de son activité GTS à Hitachi. En 2023, les investisseurs surveilleront l’évolution des activités d’aéronautique civile du groupe, qui ont souffert récemment de la lenteur du redressement du marché des avions gros-porteurs.

Les trois flops de 2022

Orpea (-93%) a vécu une véritable descente aux enfers depuis les révélations en janvier du livre-enquête «Les Fossoyeurs» sur la gestion de ses établissements. Le groupe s’est placé en octobre sous protection judiciaire avant d’annoncer un plan de restructuration massif, basé sur deux augmentations de capital d’un montant total supérieur à 5 milliards d’euros, représentant plus de 10 fois sa capitalisation boursière. Deux investisseurs activistes ont riposté avec un projet alternatif de restructuration financière aussitôt rejeté par la direction. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Orpea qui devra convaincre ses actionnaires et créanciers de la pertinence de son plan de refondation.

Solutions 30 (-76%) a perdu les trois quarts de sa valeur boursière en 2022. Les difficultés de l’entreprise se sont accumulées l’an dernier : au ralentissement du déploiement de la fibre optique en Europe se sont ajoutées des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. De manière directe ou indirecte, la pandémie de Covid-19 a empêché la bonne exécution d’importants contrats, liés à la transition énergétique notamment, qui devaient servir de relais de croissance à l’ex-PC30. Dans ce contexte, les discussions visant à faire entrer un actionnaire de référence au capital de Solutions 30, et à réveiller son cours de Bourse, tardent à déboucher sur un accord.

Le groupe de services informatiques Atos (-76%) a connu une nouvelle année noire, plombée par des errances de gouvernance et un projet de scission qui a laissé les investisseurs perplexes. Arrivé en janvier, le directeur général Rodolphe Belmer a quitté son poste à la mi-juillet avant d’être remplacé par Nourdine Bihmane. Ce remaniement a eu lieu à peine un mois après l’annonce d’un projet de séparation du groupe en deux sociétés distinctes : Tech Foundations, qui regroupera les activités historiques d’infogérance, et Evidian, qui réunira l’informatique dématérialisée («cloud»), les données massives, ou «big data», et la cybersécurité.