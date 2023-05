Les faillites suédoises au plus haut niveau en janvier

Le nombre de faillites suédoises a atteint un plus haut depuis au moins une décennie en janvier, alors que les défauts de paiement dans le secteur de la construction ont augmenté dans le sillage de la déroute du marché immobilier.

Le nombre de faillites a augmenté de 47% par rapport à janvier de l’année précédente, selon l’agence de crédit de référence UC, qui a déclaré que le secteur des transports et les entreprises de construction avaient été les plus durement touchés.

Ces données tombent alors que la Suède connaît sa pire crise immobilière en trente ans, ce qui devrait entraîner une baisse spectaculaire des investissements dans la construction. Cette évolution devrait peser sur l’activité économique, qui devrait continuer à baisser cette année après une contraction au quatrième trimestre de 2022.

«Au cours de l’automne, nous avons vu des faillites dans des entreprises en contact avec les consommateurs telles que la vente au détail, les hôtels et les restaurants, a déclaré l’économiste d’UC, Johanna Blome, dans le communiqué. Maintenant, nous voyons que la plus forte augmentation se produit dans les secteurs qui sont étroitement liés à l’industrie et aux investissements à plus long terme.»