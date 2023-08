Les émetteurs high yield britanniques prennent goût aux obligations en euros

Le compte-à-rebours pour le refinancement des dettes à échéance 2024 et 2025 s’accélère pour les entreprises high yield qui ont mis à profit les derniers jours avant la pause estivale sur les marchés obligataires. Face à la hausse spectaculaire des coûts de financement, certaines d’entre elles diversifient leurs emprunts en émettant dans une autre devise que la leur, à l’image du distributeur britannique Iceland Foods, qui est noté B par S&P, B3 par Moody’s et B+ par Fitch.

Ce spécialiste des produits surgelés et de l’épicerie, qui est un peu plus gros que Picard, a émis jeudi 27 juillet une tranche en livres sterling et une obligation inaugurale en euros de 475 millions en équivalent livres sterlings via Iceland Bondco. L’objectif ? Refinancer un emprunt arrivant à échéance en mars 2025. «Le choix d’une double tranche d’obligations senior garanties avec une tranche euro illustre la marge de manœuvre limitée d’Iceland Foods pour refinancer sa dette, compte tenu des taux d’intérêt élevés au Royaume-Uni et des mauvais résultats de l’exercice 2022-23», soulignent les analystes de Spread Research. A cela s’ajoute la plus faible profondeur du marché high yield britannique.

Lors du dernier exercice, le groupe de distribution a vu sa marge tomber à un plus bas historique de 2,6% en raison de la forte hausse des coûts d’énergie qui ont rogné d’un quart l’excédent brut d’exploitation (Ebitda). Spread Research estime que la société n’aurait pas eu les ressources suffisantes pour supporter un rendement aussi élevé que celui payé pour la tranche en livres sterling si elle avait dû émettre la totalité sur ce marché.

Iceland Foods a placé 265 millions de livres sterlings à échéance 2027 avec un coupon de 10,875% et un rendement à l’émission de 11,125% (inférieur à l’indication initiale d’un rendement de 11,5% et plus), soit une prime de près de 100 points de base (pb) par rapport à une autre obligation existante à échéance 2028. Les 250 millions émis en euros, maturité 2027, l’ont été avec près de deux points de moins. Ces obligations ont été placées à 97% du pair avec un coupon variable Euribor 3 mois plus 550 pb, soit un rendement de 9,25%.

La Banque d’Angleterre a relevé jusqu’à présent plus massivement ses taux que la Banque centrale européenne, à 5% (avant une nouvelle hausse probable cette semaine) contre 3,75%. Iceland Foods réalise ainsi une économie substantielle de coûts de plus de 20 millions de livres. Un refinancement plus économique qui est positif pour la note de crédit du groupe, selon les analystes de Fitch. L’argent levé lors de cette opération doit servir à racheter par anticipation 500 millions de livres des 550 millions d’obligations arrivant à échéance en mars 2025 et portant un coupon de 4,625%.

D’autres émetteurs

Iceland Foods n’est pas le premier émetteur britannique à émettre cette année à la fois sur les marchés sterling et euro. En avril, le groupe d’hôtels à bas coûts Travelodge, noté B- par S&P et B3 par Moody’s, avait déjà émis une première obligation en euros d’un montant de 250 millions d’euros à 5 ans. Au total, elle avait placé 550 millions en équivalent livres sterlings pour rembourser ses obligations arrivant à échéance en 2025 et un prêt d’actionnaire, avec une économie également importante puisque l’obligation à taux variable en euros avait été émis sur la base d’un rendement de 9,21% contre 10,625% pour celle en sterlings.

D’autres émetteurs outre-Manche notés dans la catégorie B pourraient doubler en euro leurs placements obligataires pour réduire leur coût de financement et faciliter le refinancement de leurs dettes arrivant à maturité en 2025, à l’instar de l’opérateur télécoms Talk Talk pour 685 millions de livres et le groupe de pubs Stonegate pour plus de 1,3 milliard. Les émetteurs investment grade britanniques sont également particulièrement actifs sur le marché euro depuis le début de l’année avec presque 10% des émissions.

Sur le marché secondaire, les obligations Iceland Bondco étaient en hausse après leur émission à 100,9% pour celle en livres (99,204% à l’émission) et 98,9% pour celle en euro, signe du bon accueil par les investisseurs, alors que le groupe promet aussi une nette amélioration de ses résultats cette année et un désendettement. «Un Ebitda plus élevé et une bonne génération de ‘cash flow’ devraient permettre à Iceland Foods de réduire ses ratios de levier», souligne Spread Research. Une réduction attendue de la dette ainsi que l’amélioration des conditions de liquidité permise par la nouvelle émission qui ont motivé le relèvement par Moody’s de sa perspective sur la note du britannique de stable à positive. Iceland Foods et Travelodge sont les deux seuls émetteurs dans la catégorie des simples B à avoir émis sur le marché sterling, un peu aussi grâce au marché euro.

