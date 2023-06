Les émetteurs cherchent la voie du rallongement des maturités

Le marché primaire obligataire corporate pourrait profiter d’une nouvelle séquence de banques centrales pour marquer une pause. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne se réunissent cette semaine et le marché attend la publication mardi des données d’inflation aux Etats-Unis pour mai. Lundi, la baisse d’activité était perceptible après un début de mois de juin dans la droite ligne d’un mois de mai très actif.

«Le marché primaire restait ouvert, mais les volumes étaient relativement faibles, ont constaté les stratégistes de Société Générale CIB. Nous avons eu quelques noms IG et une obligation non notée (implicite HY). Nous anticipions une activité moins soutenue compte tenu des divers événements cette semaine, mais le début de semaine est plus faible que ne l’avions prévu.» Trois émetteurs investment grade étaient dans le marché pour 2,7 milliards d’euros et quatre nouvelles obligations. Sept jours plus tôt, cinq émetteurs avaient émis 5,150 milliards d’euros sur huit tranches. Plus de 18 milliards ont été placés sur le marché corporate euro depuis le début du mois de juin. Media Central, un émetteur non noté, mais considéré comme high yield était également dans le marché pour 200 millions. L’opération n’a cependant pas été finalisée.

Lundi, outre une double tranche de Daimler Truck (1,150 milliard) et une émission de 1,250 milliard de Stellantis, Wendel a placé une obligation de 300 millions concomitamment à une offre de rachat d’obligations existantes (tender offer). La société vise une extension de sa dette en émettant une nouvelle obligation à 7 ans et en proposant un rachat des obligations existantes à échéance avril 2026 d’un montant également de 300 millions avec un coupon de 1,375%. «Il faudra attendre le résultat de l’offre de rachat pour connaître l’impact sur la maturité moyenne mais celui-ci devrait être positif car la nouvelle obligation est à échéance 7 ans», indique une des banques ayant dirigé l'émission. Crédit Agricole CIB, CIC, Mediobanca et Société Générale CIB étaient teneur de livre.

Succès de l’émission

Ce type d’opération est favorable à la fois aux investisseurs qui trouvent de la liquidité sur des obligations existantes tout en investissant dans de nouvelles obligations d’un émetteur qu’ils connaissent, mais aussi pour l’émetteur qui trouve un rendement intéressant pour investir son cash tout en améliorant son profil de maturité ce qui est positif pour les agences de notation. «Les émetteurs veulent profiter de la fenêtre d’émission actuelle, en anticipation que les conditions de marché deviennent plus difficiles, et nous nous attendons à une multiplication des opérations de refinancement pour les échéances 2024, 2025 et 2026», poursuit cette dernière. Avec notamment des émissions conjointes avec des tender, s’il y a de la valeur pour l’émetteur comme dans le cas de Wendel.

«Cette opération est un succès avec un carnet d’ordre de 2,5 fois l’offre et des investisseurs de qualité qui se sont maintenus même après la fixation du prix définitif», ajoute un autre banquier. Wendel qui s’est réjoui lundi soir du succès de l’opération, avait volontairement choisi de ne pas émettre au-delà des 300 millions et à 7 ans pour ne pas surpayer cette émission. «Cette opération était très liée à l’offre de rachat, poursuit-il. La maturité de 7 ans est celle où il y a actuellement le plus de liquidité.» Malgré une émission en dessous de la taille benchmark, la prime d’émission par rapport à la courbe secondaire est limitée à 12 points de base (pb). La semaine passée, JAB Holding, une autre société d’investissement mieux notée, a émis 500 millions à 10 ans avec une prime de 17 pb. La taille ainsi que la maturité plus longue ont joué, ainsi qu’un marché primaire plus actif.