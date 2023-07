Les doutes sur l'économie chinoise font tanguer les marchés

La période de croissance facile qui a suivi la réouverture de l'économie chinoise pourrait déjà toucher à sa fin. La deuxième économie du monde a publié ce lundi un PIB en hausse de 6,3% en glissement annuel pour le deuxième trimestre 2023, en-deçà des attentes à 7,3%.

Ce niveau de croissance trimestrielle est le plus rapide enregistré depuis le deuxième trimestre 2021, mais ce bon chiffre doit être relativisé. Il bénéficie d’un effet de base, le pays ayant confiné la plupart des grandes villes, dont Shanghai, au deuxième trimestre 2022. Les économistes se concentrent plutôt sur la croissance en glissement trimestriel, qui doit permettre de mieux évaluer la santé de l’économie depuis la fin de la politique «zéro-Covid». Or, elle n’est que de 0,8% d’avril à juin, contre 2,2% sur la période précédente.

Ce ralentissement de la croissance entre le premier et le deuxième trimestre 2023 a provoqué dans l’immédiat une légère contraction des marchés actions chinois, ainsi que quelques baisses importantes sur certains titres du luxe, un secteur largement exposé à cette économie. A plus long terme, les économistes anticipent des mesures de soutien à l’économie modérées et ciblées.

Ralentissement de la demande, tant domestique qu’étrangère

Les quelques points de pourcentage manquants pour satisfaire les analystes ont été perdus sur juin. L’économie chinoise a souffert le mois dernier d’une matérialisation du manque de confiance de ses consommateurs. Les ventes au détail n’ont progressé que de 3,1% en année glissante le mois dernier, contre 12,7% en mai.

La peur du lendemain bruisse depuis quelque temps en Chine. Le niveau du chômage chez les jeunes (16-24 ans) a atteint le chiffre record de 21,3% en juin. Les particuliers s’inquiètent aussi pour l’immobilier. La bulle qui s’est formée sur ce secteur est en cours de dégonflement, avec des prix de l’immobilier résidentiel en baisse depuis janvier dans quasiment toutes les villes de taille moyenne, tant dans le neuf que dans l’ancien. Seules les très grandes agglomérations comme Shanghai et Pékin résistent, soutenues par une demande plus forte et des restrictions sur les ventes. L’investissement immobilier s’est lui à nouveau contracté, de 7,9% depuis le début de l’année.

Le manque de confiance se ressent aussi sur l’inflation, qui est ressortie nulle le mois dernier. Les réticences des consommateurs ont fait reculer l’indice des prix à la consommation de 0,1 point, tandis que l’indice des prix de production a perdu 5,4%. «Il y a eu des problèmes de surstockage au niveau de l’Etat et des entreprises. D’un côté, le gouvernement chinois a augmenté ses stocks pour tenter de maîtriser les prix au moment de la réouverture de son économie en fin d’année dernière. De l’autre, toutes les entreprises ont anticipé au même moment une forte hausse de la demande. Mais cette demande n’a pas été au rendez-vous», explique à L’Agefi Ariel Wang, analyste-gérante chez Gemway Assets.

La baisse des exportations ces derniers mois a aussi clairement pesé sur la santé économique du pays. Le Bureau national des statistiques a enregistré un recul en année glissante de 12,4% en juin, après une baisse déjà conséquente de 7,5% en mai. Le niveau d’inflation et les perspectives de récession en Europe et aux Etats-unis ont réduit l’appétit de ces régions pour les biens chinois. Les importations se sont, elles, contractées de 6,8%, après un recul de 4,5% le mois précédent. La balance commerciale chinoise est ainsi ressortie en déclin de 27,5% en juin, à un peu plus de 70 milliards de dollars.

Le secteur du luxe voit rouge

Les mornes perspectives de la deuxième économie du monde ont fait tanguer l’industrie du luxe, particulièrement exposée aux consommateurs chinois. Ce mouvement a été amplifié par la publication lundi par le groupe Richemont d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse, mais inférieur aux attentes. Le titre a perdu 10,43% au cours de la séance, pour s’établir à 137,9 francs suisses (142,7 euros). Les actionnaires ont craint que le ralentissement de son activité aux Etats-Unis le trimestre dernier ne soit plus compensé par la Chine. Parmi les autres principaux perdants de la journée, l’action LVMH a baissé de 3,73% à 859 euros, et celle d’Hermès de 4,21% à 1.912,2 euros. En fin de journée lundi, l’indice S&P Global Luxury Index avait perdu 1,9% à 6.000 points.

Autre conséquence immédiate, le prix du baril au port d’Abou Dabi, qui abreuve les économies asiatiques, a reculé de 1,17% à 79,74 dollars. «La combinaison du ralentissement de la dynamique cyclique en Chine et de l’absence de mesures de relance plus énergiques présente des risques de baisse pour les devises asiatiques, liées aux matières premières et marchés émergents», prévient Lee Hardman, analyste devise senior chez Mitsubishi UFJ Financial Group dans une note.

«De nombreux pays dépendent de la forte croissance chinoise pour promouvoir la croissance de leurs propres économies, en particulier les pays d’Asie – et une croissance lente en Chine peut avoir des retombées négatives pour les États-Unis», a pour sa part déclaré Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, dans une interview accordée à Bloomberg en marge du G20 Finances, qui se tient actuellement à Gandhinagar en Inde.

Le Politburo va devoir plancher sur un plan de relance a minima

Face à ces dernières statistiques légèrement décevantes, les analystes s’attendent à ce que le gouvernement chinois ne stimule que modérément son économie, en vue d’atteindre son objectif de croissance annuelle de 5% pour 2023. «Les politiques monétaires et fiscales traditionnelles pourraient ne pas suffire dans la situation actuelle, notamment en raison de l’accumulation de la dette publique qui limite la marge de manœuvre de la politique fiscale », note ainsi la recherche de Natixis. L’endettement total du pays avoisinait 280% du PIB au premier trimestre, et sa dette publique officielle était de 76,9% du PIB fin 2022.

Le secteur immobilier ne devrait pas profiter d’une grande politique de relance. La Banque centrale et le régulateur financier chinois, la National Financial Regulatory Administration, avaient déjà annoncé la semaine dernière que les banques devraient repousser d’un an les échéances des dettes des promoteurs immobiliers. Encore dans les tiroirs, une baisse du ratio d’apport sur prix du bien pour les primo-accédants pourrait aussi aider le secteur à inverser la dynamique des prix.

Du côté des infrastructures, le Conseil des affaires de l'État a déjà annoncé de possibles mesures de soutien, sans plus de détail. Cela pourrait concerner «les centres de données, les énergies renouvelables, les capacités de stockage, ou encore la numérisation», estime Ariel Wang. Ces deux domaines pourraient profiter de petites baisses des taux directeurs à un an et cinq ans.

En ce qui concerne la consommation domestique, le pays s’est déjà distingué de n’avoir pas soutenu les bourses des ménages pendant le Covid. Cette situation devrait se maintenir, avec quelques petites entorses tout de même, comme la prolongation de trois ans de la suppression de la TVA sur la vente de voitures électriques.

La relance à tout prix ne semble donc pas être l’option privilégiée. «Il y a un changement profond à Pékin entre l’ancienne et la nouvelle génération d’administrateurs. Le gouvernement de Xi Jinping est moins focalisé sur la croissance absolue, et plus regardant sur la qualité de la croissance. Les dirigeants chinois ont un objectif d’atteindre une société de prospérité modérée», explique Ariel Wang. Pour connaître les détails de la stratégie retenue, il faudra attendre la réunion du Bureau politique du Parti communiste chinois, qui aura lieu du 28 au 30 juillet.

