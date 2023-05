Les déclarations encourageantes sur le plafond de la dette américaine pèsent sur le yen

Le dollar a atteint lundi son plus haut niveau face au yen depuis le début de l’année, à 138,9. La dynamique s’est inversée depuis le 11 mai, date à laquelle la devise américaine avait touché un point bas (133,8 yen pour un dollar). Sur la période, le yen a été la devise la moins performante parmi les économies du G10, avec la couronne suédoise et la couronne norvégienne.

La réticence de la banque centrale nipponne à resserrer sa politique monétaire, combinée au récent ajustement à la hausse des taux américains, a relancé le dollar face au yen. Les rendements des obligations d'État américaines à 2 ans et à 10 ans ont clôturé en hausse lundi (à 4,322 points de base et 3,719 pb), leur septième jour de progression consécutif et une performance qui n’avait pas été observée depuis septembre 2022. Les commentaires rassurants du président Biden et du président de la Chambre des représentants McCarthy sur le plafond de la dette ont soutenu les taux.

Positions vendeuses

Ces indications vont de fait dans le sens du marché, qui s’attend à une résolution de la question du plafond dans les prochaines semaines. Si toutefois ces attentes seraient remises en cause, «cela pourrait déclencher des rachats forcés de positions courtes sur le yen et une forte baisse de l’USD/JPY», explique MUFG. Selon le dernier rapport du régulateur des marchés dérivés, la Commodity futures trading commission (CFTC), les fonds à effet de levier ont réduit la taille de leurs positions vendeuses sur le yen ce mois-ci, mais elles demeurent à un niveau élevé par rapport aux 12 derniers mois.

Les commentaires offensifs des gouverneurs de la Fed Jim Bullard et Neel Kashkari ont par ailleurs poussé les taux à la hausse, lundi. Les anticipations de hausse des taux en juin ont progressé d’environ 5 pb dans le sillage des déclarations.