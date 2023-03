Les bureaux en régions ont le vent en poupe

Après un premier semestre historique, les transactions ont progressé de 9% en 2022 (1.326.304 m2) pour les sept grandes métropoles françaises selon BNP Paribas Real Estate. «Il s’agit de la deuxième année historique après 2019, avec un marché toujours tiré par les immeubles neufs (+24%) et le secteur public (40% des volumes placés, un record de dix ans), précise Jean-Laurent de La Prade, directeur général adjoint du pôle transaction en charge du pôle régions. Les grandes surfaces (>5.000 m2) ont aussi pesé (+16%) même si tous les segments ont progressé.»

Lyon a terminé l’année en tête. «Mais il faut retenir de très bonnes progressions par rapport à 2021, hors Lille et Aix-Marseille où le marché était déjà haut, et des volumes globalement très au-dessus de la moyenne de dix ans» : de 16% à Lyon, 30% à Lille, 47% à Nantes, 46% à Montpellier tout juste ajoutée à l’échantillon pour ses bonnes performances depuis quatre ans, 17% à Toulouse et 16% à Bordeaux. «Après deux mauvaises années, Toulouse redécolle (+42% sur un an), portée le rebond de l’industrie aéronautique, et Bordeaux (+15% sur un an) connaît un bon millésime», ajoute Jean-Laurent de La Prade.

Avec une offre correcte mais des taux de vacance en baisse (5%-6%) qui incitent à prendre des positions, «2023 devrait encore être une bonne année pour les volumes placés», conclut l’expert, évoquant ces entreprises qui font le pari de s’installer en régions pour des raisons économiques.

