Les bulles de l’immobilier résidentiel se dégonflent, selon UBS

Le marché de l’immobilier mondial retrouve des niveaux abordables. La plupart des grandes métropoles des pays développés ont vu leurs biens résidentiels devenir relativement meilleur marché, selon les données du Global Real Estate Bubble Index, un indice publié chaque année par UBS Global Wealth. «En termes de valeur corrigée de l’inflation, les prix sont inférieurs de 5% à ceux de la mi-2022. En moyenne, la plupart des villes ont perdu les gains de prix réalisés pendant la pandémie et ont retrouvé leurs niveaux de la mi-2020», a déclaré Claudio Saputelli, responsable de l’immobilier au sein du Chief Investment Office d’UBS Global Wealth.

Le dégonflement de la bulle mondiale est principalement dû à la hausse des taux d’intérêts. Les acheteurs ont vu leur capacité d’endettement se réduire fortement, les taux hypothécaires moyens ayant quasiment triplé depuis début 2021, selon les auteurs. La forte inflation qui touche la planète a aussi favorisé une hausse des salaires, ce qui a contribué à réduire la pression sur les estimations de survalorisation, qui sont basées sur la capacité d’achat, soit le rapport entre le prix du bien et le revenu de l’acheteur. Néanmoins, «le nombre d’espaces de viefinancièrement abordables pour un travailleur qualifié dans le domaine des services est encore de 40% inférieur à celui d’avant le début de la pandémie», relativise le rapport.

Neuf des onze grandes villes survalorisées lors du précédent exercice sont sorties de la catégorie de «risque de bulle» sur leur marché résidentiel. Seules Tokyo et Zurich y demeurent, avec des prix en hausse constante malgré une correction mondiale.

A Paris, les biens sont toujours surévalués selon la méthodologie d’UBS Global Wealth, mais ils se rapprochent de la catégorie des prix justes. La dynamique de baisse y a démarré dès 2021. La capitale avait vu ses prix bondir de 30% sous l’effet conjugué de la baisse des taux et d’une forte demande internationale, provoquant un assèchement des biens familiaux. Les prix réels ont finalement reculé de 8% sur l’année observée, soit la baisse la plus importante en trente ans, calculent les chercheurs.

D’autres grandes villes européennes ont connu des corrections plus importantes. C’est le cas de Munich et de Francfort, qui ont vu leurs prix au mètre carré baisser de respectivement 15% et 20% sur les douze derniers mois. Même ordre de grandeur pour Amsterdam, dont les prix ont baissé de 14% sur la période, après une hausse de 20% entre 2020 et la mi-2022. A l’inverse, les variations sont plus tempérées à Milan (-2%), qui profite notamment d’une extension du métro en prévision des Jeux olympiques d’hiver pour 2026, et à Madrid (+3%), où les biens étaient déjà plus accessibles à la base.

Aux Etats-Unis, les différentes régions ont connu des dynamiques contraires à la suite du Covid-19. Les prix new-yorkais ont reflué après le départ de nombreux habitants, mais commencent déjà à se renchérir. La ville de Miami a, elle, vu ses prix doubler en dix ans, sans véritable accroc. Les vendeurs de San Francisco se sont, eux, résignés à accepter une baisse générale de 10% sur l’année écoulée.

