Les Bourses européennes ouvrent 2023 sur une nette hausse

Après une année noire, les actions démarrent 2023 du bon pied. En tout cas en Europe continentale. Le 2 janvier, l’indice Euro Stoxx 50 a gagné 1,65%, le CAC 40 1,87% et le Dax allemand 1,05%. Les investisseurs ne se sont pas inquiétés de la dégradation des indicateurs d’activité en Chine, pénalisés par le Covid, et ont apprécié la publication d’indices PMI en amélioration pour la zone euro. Les marchés américains, britanniques et suisses étaient fermés lundi. La Bourse américaine sera également fermée le lundi 16 janvier en raison de la commémoration de la naissance de Martin Luther King.