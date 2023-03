Les banques centrales émergentes s’émancipent de la trajectoire de la Fed

Jerome Powell pourra, peut-être, se rassurer en se disant qu’il n’a pas été le seul dirigeant de banque centrale à avoir dû prendre une décision de politique monétaire en pleine tourmente financière. Cette semaine, 13 autres banques centrales -dont neuf émergentes- ont tranché un problème similaire : remonter les taux pour lutter contre l’inflation, tout en rassurant le secteur financier.

Paradoxalement, les tensions sur le secteur bancaire américain sont presque une bonne nouvelle. Celui ci force la Fed à «être plus prudente en ayant un œil sur l’inflation l’autre sur la stabilité financière, redonnent un peu d’air aux banques centrales émergentes qui sont sous la pression du resserrement monétaire américain», remarque Anthony Morlet-Lavidalie, économiste responsable des pays émergents chez Rexecode, qui nuance que l’incertitude sur les impacts de ces tensions demeure élevée. «Les marchés anticipent désormais des taux terminaux de la Fed plus faibles qu’anticipé. Cela donne davantage de marge de manœuvre aux banques centrales émergentes, qui ne seront plus obligées de passer des hausses de taux forcées afin de maintenir le différentiel de taux pour limiter les risques de fuites de capitaux ou d’attaques sur les devises locales.» En Asie, notamment, l’inflation est en ralentissement, comme la croissance, mais les taux élevés étaient jusqu’ici nécessaires pour prévenir l’affaiblissement des devises. En Amérique du Sud, les banques centrales pourraient poursuivre leurs hausses de taux, mais à des pas plus modérés : les économies mexicaines ou chilienne, par exemple, s’affaiblissent alors que l’inflation demeure forte.

Liquidité

La lutte contre l’inflation se doublera toutefois d’une attention accrue portée à la liquidité du secteur financier. «Les banques centrales émergentes suivront avec attention les tensions sur leurs marchés interbancaires domestiques. Elles disposent toutefois d’outils de liquidité, et pourront vraisemblablement en apporter sans avoir à baisser les taux», à l’instar de leurs homologues occidentales, estime Anthony Morlet-Lavidalie. Les lignes de swap constituent le principal outil d’apport de liquidité, mais les plus grandes banques centrales émergentes peuvent aussi proposer des prêts à leurs banques domestiques. «Comme les banques centrales développées, les institutions émergentes pourront aussi faire preuve de créativité si le besoin s’en fait sentir», rajoute l’économiste.

La situation fait toutefois peser un risque de fuites de capitaux désordonnées. Celles-ci pourraient d’abord concerner les actifs cotés, plus que les investissements directs étrangers. Les pays émergents ont déjà fait l’expérience de tels mouvements en mars 2020 : 120 milliards de dollars s’étaient rapatriés vers des actifs sûrs. La liquidité apportée par les grandes banques centrales avait fini par rassurer les investisseurs : reste à voir si elle les rassurera aussi en 2023.