Les actions européennes sont plombées par les taux et la Chine

Le rouge est la couleur dominante sur les places boursières européennes pour débuter cette dernière semaine du troisième trimestre. La poursuite des tensions sur les marchés de taux, les inquiétudes autour de l’immobilier chinois ou la hausse des prix de l’énergie incitent les investisseurs à la prudence ce lundi.

En Europe, vers 12h15, l’indice Euro Stoxx 50 perdait 0,6%. A Paris, le CAC 40 cédait 0,5%, tandis que le Dax reculait de 0,6%, à Francfort. La plus forte baisse est accusée par le Bel 20 (-1%) à Bruxelles. L’indice SMI suisse est quant à lui stable. Les marchés futures anticipent une ouverture étale à Wall Street.

Les places européennes poursuivent ainsi leur baisse, avec une quatrième séance consécutive de repli. Wall Street sous-performe, les valeurs les plus chères étant affectées par la correction provoquée par les nouvelles tensions sur les taux. Des marchés de taux qui continuent de se tendre lundi sur fond de taux durablement plus élevés. Lundi, le rendement des Treasuries américains à 10 ans dépasse de nouveau la barre des 4,5%, au plus haut depuis 2007. En Europe, le taux 10 ans allemand (Bund) s’écarte de 7 points de base (pb), à 2,8%, un nouveau point haut depuis 2011. L’ensemble de la partie longue se tend vers de nouveaux points hauts depuis 12 ans. Le rendement de l’OAT 10 ans se tend de 6 pb, à 3,35%, celui du BTP italien de même maturité s’écarte de 8 pb, à 4,66%.

Tensions sur l’énergie

Le rebond lundi des prix du baril de brut rend nerveux des investisseurs qui continuent d’évaluer l’impact pour leurs investissements du nouveau credo des banques de taux durablement élevés en raison d’une inflation persistante et d’une économie résiliente. Le cours du Brent progresse de 0,4% à 93,70 dollars le baril, après avoir atteint un plus haut à l’ouverture de 94,20 dollars (plus haut cette année la semaine passée à 95,50 dollars). Par ailleurs, en Europe, les prix du gaz bondissent encore de plus de 10% ce matin au-delà de 40 euros le mégawattheure pour le contrat octobre alors que la production en Norvège, l’une des principales sources d’approvisionnement pour l’Europe, est affectée par des opérations de maintenance.

La Chine est également un sujet de préoccupation pour les investisseurs en Europe. L’annulation par le promoteur chinois Evergrande d’une émission obligataire, compliquant la restructuration de sa dette, rappelle que le secteur est loin d’être sorti de l’ornière malgré les mesures de soutien de Pékin. Les marchés boursiers asiatiques avaient déjà débuté la semaine en baisse, l’indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong perdant près de 2%, affecté par les inquiétudes autour de cet émetteur.

Les valeurs les plus sensibles à la conjoncture chinoise, comme celle du secteur du luxe, pèsent lundi sur le marché européen. Kering, par exemple, perd 3%. L’action est l’une des plus fortes baisses lundi. Le secteur de la consommation est également délaissé par les investisseurs alors que le risque de récession en Europe se précise. La baisse de l’indice Ifo, après des indices PMI montrant une situation économique sombre dans la zone euro, ajoute aux mauvaises nouvelles des dernières semaines.

A lire aussi: