L’Agefi : Comment voyez-vous évoluer les marchés actions en 2023 ?

Pierluigi Lonero : Nous avons une vision positive des marchés actions en 2023. En effet, nous estimons que le sentiment négatif est sur le déclin, avec un recul de l’inflation et un cycle de hausse des taux à son apogée. Il pourrait y avoir une récession en Europe et aux États-Unis, mais très peu profonde et de courte durée. De plus, avec la réouverture de la Chine, nous devrions avoir plus de bonnes surprises, et un regain de confiance des marchés.

Quelles Bourses et quels secteurs devraient le mieux résister ?

Les actions européennes semblent particulièrement attrayantes, car les valorisations bon marché sont associées à de meilleures perspectives économiques, en raison de la gestion efficace de la crise énergétique et d’une consommation européenne plus résistante que prévu. Nous apprécions particulièrement la consommation discrétionnaire européenne, car le marché du travail tendu, associé à une épargne importante et à une réduction de l’inflation, pourrait conduire à des résultats supérieurs aux attentes. Les sociétés industrielles sont également bien positionnées car elles sont des catalyseurs de la « déflation permanente ». La correction de 2022 a, par ailleurs, été positive pour les entreprises de qualité, leaders sur des marchés de niche, avec des modèles « asset light » et un avantage concurrentiel.

{"title":"","image":"298595","legend":"","credit":""}