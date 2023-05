L’emploi dans l’OCDE est resté résistant au troisième trimestre

Le taux d’emploi et d’activité dans la zone de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont restés stables au troisième trimestre 2022 à 69.5% et 73.2% respectivement, leurs plus hauts niveaux depuis le début des séries en 2005 et 2008, selon des données publiées par l’organisation jeudi. Le nombre de personnes en emploi, en tant que salariés ou travailleurs indépendants, a également atteint un point haut historique, à 607.9 millions. Dans l’Union européenne et la zone euro, le taux de chômage s’est maintenu en novembre 2022 à des taux historiquement bas de 6.0% et 6.5% respectivement.