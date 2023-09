L’économie chinoise tente de remonter la pente

Les statistiques chinoises continuent de battre le consensus. Vendredi 15 septembre, ce sont les ventes au détail, la production industrielle et le taux de chômage qui ont surpris positivement les analystes. Ces chiffres d’août s’ajoutent à la croissance de la production de nouveaux prêts et les ventes de voitures neuves, qui avaient déjà signalé en début de semaine les prémices d’une petite reprise. Les difficultés de l’immobilier maintiennent toutefois la pression sur les dirigeants chinois.

Les ventes au détail ont progressé le mois dernier de 4,6% en année glissante, bien au-dessus des 3% anticipés par les économistes, et des 2,5% de juillet. Les consommateurs chinois ont notamment profité d’incitations fiscales pour acheter des voitures électriques. Ce rebond de la confiance des ménages éloigne la possibilité d’aides directes destinées à soutenir le pouvoir d’achat, que certains appelaient de leurs vœux au sein de l’élite dirigeante, malgré les fortes réticences de Xi Jinping.

Sur le front de l’offre, les entreprises industrielles chinoises ont retrouvé leur taux de croissance de production d’avril dernier. Celui-ci a progressé de 4,5% en août, soit 0,6 point de plus qu’attendu et 0,8 de plus qu’en juillet. De nombreux secteurs ont profité des premiers effets du stimulus de Pékin : l’industrie chimique, avec +14,8% en août contre +9,8% en juillet, les constructeurs automobiles, avec +9,9% contre +6,2% un mois plus tôt, ou encore la filière électronique, avec +5,8% contre 0,7%. Ce regain d’activité a profité au marché de l’emploi, puisque le taux de chômage a reculé de 0,1 point à 5,2%. Les analystes pensaient pourtant qu’il allait se dégrader.

Quelques bémols toutefois en matière d’investissements. L’évolution des investissements étrangers directs est en baisse de 5% sur les huit premiers mois de l’année, selon le Ministère du Commerce. De même, la croissance des investissements dans les biens d’équipements ralentit à 3,2%, soit 0,2 point de moins qu’en juillet, quand les observateurs anticipaient plutôt 3,3%.

Les mesures de soutien au secteur immobilier ont enregistré, pour leur part, des résultats mitigés. Le nombre de ventes est encore dans le rouge, avec un recul des volumes de 23,6% dans le neuf, et de 12,2% sur l’ensemble du marché.

Ces chiffres sont toutefois meilleurs qu’en juillet, où ils étaient respectivement de -25,9% et de -15,5%. Pour les analystes d’UBS, les ventes en volume devraient toutefois atteindre un point bas dans les prochains mois, après quelques baisses marginales. Les transactions de la fin de l’été 2023 ne représentent plus que 35% des surfaces vendues fin 2020, selon leurs données.

La baisse continue aussi sur les prix, puisque l’indice en la matière a reculé pour le dixième mois consécutif, de -0,1% en annuel glissant. Seules quelques grandes métropoles, comme Pékin, arrivent à maintenir une tendance haussière sur le prix de l’immobilier. Le nombre de ventes dans le pays continue de décroître, avec une baisse de 39% par rapport au premier semestre 2021, précise UBS.

Le gouvernement n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour redonner confiance aux ménages. Celui-ci a mis fin à certaines limitations administratives dans le cadre d’achats dans de grandes villes, et a assoupli les conditions d’emprunts des primo-accédants. Mais les difficultés financières des grands promoteurs, comme Country Garden et Evergrande, poussent les particuliers à l’extrême prudence. Les investissements dans l’immobilier ont baissé en août de 19,1% sur un an glissant, soit une accélération de 1,3 point sur un mois.

La Banque populaire de Chine a tout de même annoncé le 14 septembre une nouvelle baisse de 25 points de base du ratio de réserves obligatoires de la plupart des banques pour améliorer leur liquidité et favoriser encore un peu plus la distribution de crédit. Le taux directeur à un an a lui été maintenu ce 15 septembre à 2,5%.

Le marché de l’immobilier devrait par ailleurs profiter, d’ici à la fin du mois, du fait que les primo-accédants à la propriété disposant d’un prêt hypothécaire puissent demander à leur banque une baisse du taux d’intérêt sur leurs prêts existants.

D’autres mesures sont par ailleurs attendues par les observateurs, comme de nouvelles baisses de taux, davantage de facilités pour les acheteurs, ou encore un assouplissement des règles d’endettement pour les promoteurs immobiliers. «Nous pensons que des réductions de taux d’intérêt et des mesures ciblées, limitées, et localisées pourraient contribuer à stabiliser le marché immobilier et restaurer la confiance au fil du temps. Mais étant donné l’ampleur du problème et l’impact sur la croissance que devrait avoir la fin de la spéculation immobilière, cela ne suffira peut-être pas à inverser la tendance négative plus large », nuancent les chercheurs de Barclays dans une étude.

