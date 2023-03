L’eau accède à un statut de ressource critique

Les chefs d’Etat et ministres réunis à New York du 22 au 24 mars marqueront-ils l’histoire, en posant les premiers jalons d’une reconnaissance de statut de ressource critique pour l’eau douce ? Cette première Conférence sur l’eau depuis 1977 a en tous cas pour objectif l’accélération des actions visant à atteindre le sixième objectif des Objectifs du développement durable (ODD) : eau et assainissement pour tous d’ici 2030.

Cette cible est hors d’atteinte pour 107 pays, selon le CDP, l’organisation internationale héritière du Carbon Disclosure Project, à l’origine de la sensibilisation des entreprises sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Les pays d’Amérique du Sud et centrale, dans les Caraïbes, en Océanie, en Asie du Sud, en Asie centrale, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest sont particulièrement à risque.

La moitié de l’Humanité

La moitié de la population mondiale est confrontée à de graves pénuries d’eau pendant au moins une partie de l’année, d’après le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), auteur d’un nouveau rapport publié le 20 mars. Le changement climatique est l’un des facteurs à l’origine de la raréfaction des ressources hydriques.

Chaque augmentation de température de 1°C causée par le réchauffement climatique devrait entraîner une réduction de 20% des ressources en eau renouvelables et affecter 7% supplémentaires de la population, relève la Commission des Nations unies pour l’Europe (UNECE). Ainsi, un réchauffement limité à +1,5°C exposerait 950 millions de personnes à un stress hydrique, un stress thermique et la désertification, tandis que la part de la population mondiale exposée aux inondations augmenterait de 24%.

«D’ici à 2030, 57 pays seront exposés à un fort stress hydrique contre 48 aujourd’hui. Le changement climatique en est la cause principale», explique Velislava Dimitrova, gérante de portefeuille chez Fidelity International. Les zones tempérées n’échappent pas au phénomène. «Environ 35% de la superficie de l’Union européenne sera soumise à un stress hydrique élevé d’ici les années 2070, date à laquelle le nombre de personnes supplémentaires touchées (par rapport à 2007) devrait être de 16 à 44 millions», selon l’UNECE.

L’amélioration de la qualité de l’eau est l’autre volet de l’ODD 6. Tous les pays sont concernés par cette question, avec des niveaux de gravité cependant différents. En Chine, 60% de l’eau stockée dans les nappes phréatiques est polluée et impropre à la consommation humaine. Le sujet se pose également aux Etats-Unis, où l’EPA (Environmental Protection Agency) a alerté en 2022 sur la présence, dans l’eau potable, de composants chimiques (PFAS, per- and polyfluoroalkyl substances), potentiellement nocifs même à des niveaux si bas qu’ils ne sont pas détectables. De nouveaux standards, publiés le 14 mars, font l’objet d’une consultation publique.

Les conséquences sont multiples et touchent au premier chef les populations. Plus de 200 conflits liés à l’eau ont été répertoriés en l’espace de deux ans, entre 2020 et 2022. Le nombre des réfugiés climatiques pourrait être multiplié par sept en Europe à partir de 2050. En Amérique, sur les rives de la Méditerranée, dans l’ouest de la Chine, et en Eurasie les sécheresses agricoles extrêmes pourraient doubler dans un monde à +2°C, provoquant une baisse des rendements. La Global Commission on the Economics of Water estime que 600 millions de personnes pourraient souffrir de la faim dès 2030.

Tous les acteurs économiques touchés

Les acteurs économiques se sont pas épargnés. Les difficultés d’approvisionnement affectent déjà certains secteurs particulièrement consommateurs en eau. En décembre 2022, Tesla annonçait que l’extension de son usine allemande de production de véhicules électriques nécessitait des ressources en eau supplémentaires, et donc des forages. «Les événements météorologiques physiques, en partie causés par le changement climatique, affectent fréquemment les projets miniers, réduisant la production (Anglo American, 2020 ; BHP, 2020), et cet impact est susceptible de continuer à augmenter à mesure que le stress hydrique induit par le changement climatique devient plus répandu », explique la Banque de France dans une note publiée en février 2023.

La double problématique de la baisse des ressources et de l’augmentation des besoins – estimée à +20% à 30% d’ici à 2050 – rend nécessaires des solutions d’adaptation ou une optimisation de l’utilisation des ressources. «70% de l’eau est utilisée pour l’agriculture. 60% de cette eau est gaspillée en raison d’une irrigation inefficace», explique Velislava Dimitrova.

Les investisseurs s’emparent tardivement du sujet

L’industrie doit également améliorer ses processus de fabrication. «Jusqu’à présent les industriels prélevaient l’eau dans la nature, l’utilisaient puis la rejetaient dans l’environnement. Nous en sommes probablement aux premières étapes mais nous constatons une utilisation circulaire croissante de cette ressource. De centre de coût et risque opérationnel, l’eau pourrait devenir un poste d’économies », poursuit la gérante de Fidelity International.

Les entreprises sont encore peu préparées à cet exercice. «Nous avons récemment engagé un dialogue avec les sociétés de fabrication de semi-conducteurs que nous détenons en portefeuille. Nous souhaitons savoir ce qu’elles ont prévu pour rendre leur processus de consommation d’eau circulaire», explique Hamish Chamberlain, responsable des actions durables internationales chez Janus Henderson Investors.

Seul 8% des répondants à une enquête réalisée par le CDP et publiée le 21 mars ont déclaré avoir mis en place des objectifs WaSH (assainissement et hygiène de l’eau). «Les entreprises amélioreront leur stratégie ‘eau’ avec la mise en place progressive des SBTN (Science-Based Target on Nature). La première cible, dont les détails seront publiés avant l’été 2023, sera en effet consacrée à l’eau. A terme, les entreprises devront définir des objectifs et présenter un plan de transition expliquant comment les réaliser, qui devrait être approuvé par les actionnaires», explique Laurent Babikian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP.

L’organisation appelle à la mise en place d’un reporting obligatoire : à l’heure actuelle, seuls le Royaume-Uni et l’Union européenne demandent aux entreprises de publier des données sur leur consommation d’eau.