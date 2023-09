Le style value a résisté au cours de l’été

En août, la forte hausse des rendements souverains aux États-Unis a pesé sur les actions, qui ont enregistré une performance négative après deux mois consécutifs de rallye. Ce mouvement assez marqué sur les marchés obligataires a été stimulé par une économie américaine remarquablement résiliente (marché du travail, consommation, etc.) et par une Fed qui n’a cessé de rappeler que les taux resteraient élevés pendant plus longtemps. Le ralentissement de l’activité en Europe a entraîné des mouvements moins marqués sur les rendements obligataires.

Après leur rebond tiré par l’euphorie sur l’intelligence artificielle, les actions croissance ont commencé à céder des gains en Europe et le style Value s’est légèrement repris. Dans un contexte d’anticipations de nouvelles réductions de production de l’Opep+, les prix du pétrole ont rebondi, ce qui a profité aux valeurs de l’énergie. Ainsi, en Europe, le style Value (énergie, financières) a surperformé le style Growth (+0,57 % pour le MSCI Europe Value vs -0,34 % pour le MSCI Europe Growth), tandis que les méga-cap technologiques ont continué de battre le reste du marché aux États-Unis (les styles Growth et Large surperformant les styles Value et Small de 2.7% et 2.1% respectivement).