Le spread Italie-Espagne intègre une prime de risque politique

Alors que l’Espagne est dans une nouvelle impasse politique, les investisseurs ont fait leur choix. Ils préfèrent miser sur l’Italie, voire sur la Grèce, qui a vu sa note relevée à BBB-, en investment grade, vendredi par Scope Rating.

L’écart de rendement entre les emprunts d’Etat italiens, les BTP, et les Bonos espagnols s’est nettement dégonflé ces derniers mois en raison des difficultés politiques en Espagne mais aussi du sentiment plus favorable des marchés au sujet de l’Italie et du gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni. Le spread BTP-Bonos, qui était de 100 points de base (pb) environ en début d’année, est tombé à près de 60 pb ces derniers jours.

Pendant toute la période qui a suivi la pandémie et le programme de rachat d’urgence de la Banque centrale européenne (BCE), le PEPP, cette prime de risque avait baissé autour de 30-40 pb, avant de grimper à 130 pb à l’automne dernier avant l’arrivée au pouvoir des Frères d’Italie. Depuis, la nouvelle cheffe du conseil italien s’est montrée pragmatique dans ses relations avec Bruxelles, ce qui a été apprécié par les investisseurs. Le spread avec l’Espagne s’est donc de nouveau réduit, alors que la BCE a réduit ses interventions sur les marchés, un mouvement accentué depuis l’annonce d’élections législatives anticipées en juillet dans la Péninsule ibérique après la défaite des partis de gauche au pouvoir aux élections municipales.

Ecartement des spreads périphériques

Les tensions la semaine passée sur les taux longs aux Etats-Unis et l’évolution de la politique monétaire japonaise ont eu peu d’effets sur le spread entre les deux pays. A Madrid, les discussions se poursuivent pour former un nouveau gouvernement mais le résultat du vote laisse peu de marge aux deux partis arrivés en tête (Parti Populaire et Parti socialiste) et de nouvelles élections sont probables à court terme.

Les stratégistes taux de Société Générale CIB anticipent un écartement des primes de risque pour l’ensemble des dettes des pays périphériques mais en raison d’une aversion plus marquée pour le risque dans la deuxième partie de l’année avec des spreads de 185 pb pour le BTP-Bund et de 105 pb pour le Bonos-Bund, et donc un écartement du spread Italie-Espagne. L’Espagne a déjà été par le passé dans une telle situation sans faire déraper ses taux.