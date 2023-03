Le sentiment des promoteurs immobiliers américains s’améliore

La confiance des professionnels de l’immobilier aux Etats-Unis confirme une première reprise en janvier pour la première fois depuis treize mois, indique l’enquête mensuelle de la fédération NAHB. L’indice de confiance NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) remonte ainsi prudemment de 35 à 42 points, avec la baisse des taux - à 6,12% au lieu de 7,08% en novembre pour les prêts hypothécaires à 30 ans -, mais s’il reste très inférieur à 50, à un niveau de crise.

Les sous-indices se reprennent aussi, de 40 à 46 points pour les conditions de vente actuelles, de 37 à 48 points pour les ventes attendues au cours des six prochains mois, et de 23 à 29 points pour les visites d’acheteurs potentiels.

«Même si la Réserve fédérale continue de resserrer les conditions de la politique monétaire, les prévisions indiquent que le marché du logement a dépassé les taux hypothécaires les plus élevés pour ce cycle. Et bien que nous nous attendions à une volatilité continue des taux hypothécaires et des coûts du logement, le marché de la construction devrait pouvoir se stabiliser dans les mois à venir, avant un rebond vers les niveaux de construction de maisons tendanciels plus tard en 2023 et au début de 2024», a estimé le chef économiste de la NAHB.