Le rendement du Bund s’approche de son plus haut depuis 11 ans

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de quatre points de base lundi pour atteindre 2,58%, son niveau le plus élevé depuis 2011. Les données sur l’inflation américaine font craindre aux marchés que la Fed ne demeure restrictive plus longtemps que prévu. Du côté de la Banque Centrale Européenne, la situation est similaire : le cycle de resserrement actuel pourrait être plus durable que prévu, et plus restrictif. Les marchés tablent désormais sur un taux terminal d’environ 3,8 % en juillet, contre des niveaux d’environ 3,4% au début du mois. Les rendements allemands sont donc voués à progresser : Goldman Sachs prévoit un niveau de 2,75% dans les semaines à venir.