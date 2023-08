Le pouvoir chinois colmate les brèches en attendant un plan d’ampleur

Pressés par les financiers de présenter leur plan de stimulus économique, les dirigeants politiques chinois temporisent. Le gouvernement a prononcé une déclaration a minima ce 16 août, informant les marchés qu’il allait renforcer la coordination des différentes politiques économiques de son futur plan de soutien, annoncé fin juillet par le Politburo en des termes vagues.

Pour le moment, les administrations n’ont toujours pris aucune mesure forte pour redynamiser la demande intérieure et rassurer les marchés. La principale décision, à la mi-août, est une petite baisse du taux directeur de 15 points de base à 2,5% par la Banque populaire de Chine. Il s’agit certes de la plus forte réduction depuis l’irruption du Covid-19, mais cette épaisseur de coupe peut être perçue comme timorée par rapport aux comportements des autres banques centrales en pareille situation. Les investisseurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, puisque les actions chinoises continuaient leur repli ce 16 août, pour retrouver le niveau qu’elles avaient lors de l’annonce pleine de promesse du Politburo le 24 juillet dernier.

La chute des marchés actions aurait pu être plus prononcée, si les directeurs des Bourses locales n’avaient pas demandé à plusieurs grands fonds d’investissement de ne pas être nets vendeurs sur la séance du 16 août, selon une information de Bloomberg. Cette tactique aurait déjà été utilisée à plusieurs reprises l’année dernière, affirment par ailleurs les sources du média américain. Depuis le début du mois, le CSI 300, principal indice du pays, a perdu plus de 5%.

La voie est étroite pour le gouvernement, puisqu’une augmentation du déficit public pourrait être sanctionnée par les agences de notation de crédit. Le directeur de la notation souveraine chez Fitch, James McCormack, a notamment déclaré à Bloomberg qu’il réfléchissait à une baisse en pareil cas. La note de crédit de la Chine par son équipe est pour le moment de A+, soit un cran au-dessus de celle du Japon et deux au-dessus de celle de l’Espagne. La dette portée par l’Etat se limite certes à 55% du PIB pour 2023, selon les projections du FMI. Mais la dette hors bilan des gouvernements locaux, qui porte des financements d’infrastructures et de construction immobilière, doublerait quasiment ce montant.

Des petits porteurs manifestent devant un gérant en défaut

Pékin semble pris de vitesse par les nouvelles difficultés du secteur immobilier et sa contagion au reste de l’économie. La bulle a continué de se dégonfler dans la pierre en juillet, malgré l’assouplissement des contraintes d’endettement pour les promoteurs les plus solides. Les prix des biens neufs ont ainsi baissé de 0,1% le mois dernier, selon les données du Bureau chinois des statistiques ce 16 août, soit le quatorzième mois négatif depuis juin 2022. Les dévaluations des mètres carrés ont eu lieu dans tout le pays, à l’exception des mégalopoles, qui voient elles les prix continuer de grimper à vive allure, par exemple +3,5% à Beijing et +4,5% à Shanghai.

Les difficultés de l’immobilier font désormais craqueler les marchés financiers. Le principal promoteur immobilier du pays, Country Garden, a fait défaut sur deux obligations la semaine dernière. Dans la foulée, l’importante société d’investissement Zhongrong International Trust, qui propose des stratégies de placement multi-classes d’actifs, a fait défaut sur plusieurs produits à échéance. Une information qui fait craindre pour la soutenabilité de la finance non régulée (shadow banking) chinoise.

La situation met les nerfs des investisseurs particuliers à rude épreuve. Ce mercredi, une bonne vingtaine d’épargnants ont manifesté au pied du siège du groupe. Une scène d’autant plus marquante que les manifestations devant les bureaux du promoteur immobilier en faillite Evergrande s’étaient terminées début 2022 dans la répression.

Un banquier central propose de soutenir directement le pouvoir d'achat

Le principal enjeu pour les dirigeants chinois est de redonner confiance aux consommateurs, dont les dépenses ralentissent à mesure qu’ils s’inquiètent pour l’avenir. Et pour y parvenir, Cai Fang ne propose rien de moins que de distribuer directement de l’argent aux ménages. Cet économiste, membre du comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine, s’est exprimé en ce sens ce 14 août dans une note de blog du think tank économique China Finance 40 Forum.

Ce spécialiste du marché du travail et de la démographie veut notamment attribuer à la politique macroéconomique chinoise «de nouveaux objets, de nouveaux moyens et de nouveaux objectifs. L’essentiel est de déplacer l’objectif de relance de l’investissement vers la consommation». Outre l’envoi direct d’argent aux ménages, il propose aussi d’augmenter significativement les allocations sociales, dont celles liées au vieillissement. «Si la courbe du budget des ménages n’est pas réparée à temps, le manque de confiance dans la consommation des résidents peut passer d’un comportement à court terme à un comportement à long terme. Ce comportement à long terme signifie entrer dans la soi-disant «récession du bilan"», a-t-il prévenu.

L’exposition médiatique de cette proposition hétérodoxe, alors que les décisions n’ont pas encore été tranchées, va probablement irriter le pouvoir, lui qui veut éviter toute mesure d’Etat providence. Pour éviter de voir son économie se détériorer aux yeux de tous, l’administration a notamment décidé d’arrêter de publier les statistiques du chômage des 18-24 ans, qui battaient mois après mois de nouveaux records. Pour les jeunes Chinois, le «no future» semble être désormais remplacé par le «no present».

