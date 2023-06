Le niveau de risque supporté par le système financier reste élevé

Il y a eu plus de peur que de mal. La crise des banques régionales aux Etats-Unis et la chute de Credit Suisse n’ont eu que peu d’effets sur la stabilité du secteur financer en Europe. Lors de la présentation de son dernier rapport sur la stabilité financière, la Banque de France a tenu à rassurer. «Ces établissements connaissaient des fragilités intrinsèques», a déclaré François Haas, directeur général adjoint de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France lors d’une conférence de presse. Ce dernier relève aussi « des défaillances majeures du risk management» et «l’absence d’un cadre réglementaire prudentiel approprié». Aux Etats-Unis, par exemple, la Sillicon Valley Bank (SVB) a fait faillite après avoir été prise en tenaille entre une forte dépendance aux dépôts bancaires non assurés et la baisse de la valorisation de ses actifs.

Or, alors qu’en Europe le cadre prudentiel des accords de Bâle s’applique à toutes les banques, aux Etats-Unis, il ne s’applique qu’à 13 banques, dont ne faisait pas partie SVB. «Les autorités de supervision [américaines] sont restées trop passives trop longtemps. Il y a à la fois un problème de cadre prudentiel et de modalité de supervision», appuie François Haas.

Cependant, même si les risques supportés par les banques et les sociétés d’assurances européennes restent mesurés, ils n’ont pas disparu. «Le risque de correction désordonnée sur les marchés reste très élevé», explique la Banque de France dans son rapport. Les valorisations des marchés d’actions demeurent hautes, comme sur l’immobilier en général et l’immobilier commercial en particulier.

Sur ce dernier secteur, le rapport estime la situation «sous contrôle» mais rappelle que le Comité européen du risque systémique a émis en décembre 2022 une recommandation à l’intention des autorités macroprudentielles nationales préconisant «un suivi accru des vulnérabilités» sur ces actifs. Les banques françaises se révèlent cependant peu exposées au secteur qui représente 3,3% de leur bilan. Les assureurs sont davantage exposés, pour 8,4% de leurs actifs, mais cette proportion reste stable.

La finance non bancaire dans le viseur

Outre les autres risques connus, comme la hausse des taux que les banques et assureurs vont devoir gérer, le risque cyber ou encore les risques liés aux expositions aux changements climatiques, la Banque de France insiste tout particulièrement sur le risque des marchés non coté.

Même si les fonds de private equity ou de dette privée relèvent de la sphère de la gestion d’actifs - à ce titre, ils ne répondent pas aux mêmes exigences de régulation que le secteur bancaire ou des assurances -, le secteur de la finance non bancaire (NBFI) «mérite d’être surveillé», déclare François Haas. «Les fonds ne sont pas forcément réglementés dans une logique de stabilité financière. Nous devons prendre en compte leur caractère systémique aujourd’hui», continue-t-il. La Banque de France relève ainsi que le private equity combine des risques de valorisation, de levier et de liquidité.

Même si ces fonds représentent 0,5 % de l’ensemble des actifs du système financier européen, ils peuvent engendrer des réactions en cascade, avec des répercussions sur tout le système financier. «Le private equity est une illustration des questions que l’on se pose sur le secteur financier non bancaire dans son ensemble. Nous devons en comprendre les dynamiques et les interactions avec le secteur bancaire», déclare Agnès Benassy-Quéré, sous-gouverneure de la Banque de France. Sous-entendu, il serait bienvenu que la supervision du secteur financier non bancaire évolue rapidement.