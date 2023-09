Le Mexique veut sa part dans la redistribution des échanges mondiaux

La tentative de riposte de l’Union européenne aux véhicules électriques chinois n’est que le dernier acte d’une pièce initiée depuis plusieurs années par les Etats-Unis, dont l’un des piliers est la relocalisation d’activités dans des pays jugés plus amicaux et plus proches. Au jeu du nearshoring, comme l’appelle les Anglo-Saxons, le Mexique est l’un des grands gagnants de la guerre commerciale et technologique que se mènent les Etats-Unis et la Chine.

«Depuis le début de l’année 2023, le Mexique s’impose comme le premier fournisseur des Etats-Unis, devant la Chine», souligne Véronique Riches-Flores, fondatrice et présidente de RF Research. A chaque mois depuis février, le Mexique a exporté davantage de biens vers les Etats-Unis que la Chine, avec 238 milliards de dollars contre 201 milliards entre février et juillet, selon les données du Census Bureau compilées par Macrobond. Cela n’était arrivé récemment que brièvement en 2020 au début de la crise pandémique du Covid.

De même, les liens commerciaux se sont resserrés avec une poursuite de la hausse des exportations américaines vers le Mexique et une baisse de celles vers la Chine (les exportations vers le Mexique ont toujours été plus importantes). Au cours des dernières années, la part du commerce extérieur dans le PIB mexicain a bondi à près de 45% contre 30% en 2010, les Etats-Unis pesant pour plus de 80% dans ses exportations.

Hausse des investissements

Le signe le plus visible de cette nouvelle dynamique est la hausse des investissements depuis deux ans. «Dans la troisième année de reprise économique depuis 2020, l’économie mexicaine croît à un rythme annuel de 3,7% (au premier et deuxième trimestres) par rapport à une croissance moyenne de 2,6% au cours des cinq années précédant la pandémie. La croissance récente a été tirée par les investisseurs», relève Dev Ashish, économiste chez SG CIB. Un mouvement en grande partie lié au rapatriement de capacités de production plus proches des Etats-Unis, selon ce spécialiste qui note qu’il a lieu malgré des incertitudes sur les perspectives de demande mondiale et le fort resserrement des conditions de financement aux Etats-Unis et au Mexique.

Au premier trimestre cette année, les investissements ont augmenté de 9%. Au premier semestre, les investissements directs ont bondi de 41% par rapport à la même période de 2022 (hors fusion Televisa-Univision), à 29 milliards de dollars, relève l’économiste de SG CIB, dont plus de la moitié dans le secteur manufacturier et près de 30% dans les services financiers. Parmi ces investissements, ceux pour de nouveaux projets, qui représentent près des deux tiers, n’ont jamais été aussi élevés depuis dix ans. Et la part des Etats-Unis est au plus haut à 53%. Ces données ne tiennent pas en outre compte de l’investissement de 5 milliards de dollars que va réaliser Tesla à Monterrey, un hub industriel au Nord-Est du pays, qui entraîne l’arrivée de ses fournisseurs dans son sillage.

En fin d’année dernière, le ministre mexicain de l’Economie avait affirmé que 400 entreprises américaines envisageaient de relocaliser des activités actuellement en Asie vers le Mexique. Les investissements se font dans les machines et les matériels de transports, mais aussi dans l’immobilier. Les secteurs les plus porteurs sont l’automobile, mais aussi l’électronique ou le spatial.

Si les considérations géopolitiques ont été un élément moteur dans la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement, la pandémie de Covid, et les ruptures d’approvisionnement qu’elle a entraînées avec une hausse de l’inflation, ont accéléré un mouvement qui fédère l’ensemble des politiques américains. «Les barrières tarifaires de Donald Trump et l’IRA (Inflation Reduction Act)de Joe Biden ont redéfini la nature des échanges des États-Unis avec leurs principaux partenaires, en vue de diminuer la dépendance de l’économie américaine à l’égard de la Chine, devenue son premier rival», relève Véronique Riches-Flores.

Le Mexique bénéficie de plusieurs avantages. D’abord d’ordre naturel du fait de sa proximité, qui réduit le coût du transport et rend plus flexible les approvisionnements. Ensuite, commercial, puisque les deux pays ont signé des accords de libre-échange depuis 1994, ainsi qu’avec le Canada, au sein de l’Alena puis désormais de l’USMCA. «Malgré l’abrogation de l’Alena et des règles plus strictes en vertu de l’USMCA, la volonté croissante des décideurs politiques et des entreprises américaines de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine a conduit à une nouvelle amélioration de la position du Mexique en tant qu’allié commercial important et partenaire de la chaîne d’approvisionnement», note l’économiste de SG CIB. Autre signe de la volonté politique derrière ces relocalisations : «sous la pression, les Canadiens sont parvenus à obtenir des Américains qu’ils incluent dans les dispositifs de l’IRA les entreprises canadiennes et mexicaines qui peuvent ainsi bénéficier des subventions au même titre que les américaines», relève pour sa part l’économiste de RF Research. «Outre les avantages d’une plus forte intégration régionale, les Etats-Unis visent sans doute un regain d’influence en Amérique centrale et latine que les Chinois leur disputent avec force ces dix dernières années», ajoute cette dernière.

Enfin, la dimension du coût de la main-d’œuvre est désormais à l’avantage du Mexique où les salaires sont inférieurs de 40 à 60% par rapport à la Chine, malgré la hausse des salaires moyens dans l’industrie au Mexique de 40% depuis 2019. Il existe un secteur informel très important (50 à 60% des emplois, à bas coûts).

Hausse du potentiel de croissance

Ces investissements ont un impact sur l’ensemble de l’économie locale. «Tout cela a ajouté à la consommation et aux chiffres de croissance globale, souligne Dev Ashish. Alors que le commerce extérieur et l’industrie manufacturière pourraient être confrontés à un ralentissement cyclique, les perspectives structurelles continuent de s’améliorer et la délocalisation apparaît comme un facteur clé.» L’économiste de SG CIB estime que le nearshoring pourrait accroître le potentiel de croissance du pays de 0,4 point à 0,7 point de pourcentage, hors augmentation de la productivité, en cas de hausse de 20 à 40% des investissements directs chaque année au cours de la prochaine décennie, avec un impact inflationniste. La croissance potentielle est actuellement estimée à 2,4%.

Toutefois, ces relocalisations pourraient être rapidement confrontées aux mêmes freins qui n’ont pas permis au pays de profiter pleinement des effets de l’Alena. La croissance annuelle depuis 1994 a plafonné à 2%, bien en dessous de celle d’autres pays émergents. En 2022, son PIB par habitant n’était pas supérieur à 9% de ce qu’il était 22 ans plus tôt. De plus, l’économie, qui partait d’un niveau supérieur à la plupart des grands pays de la région, a cumulé un retard absolu ou relatif de plus en plus important par rapport à ses partenaires latino-américains.

Le frein des infrastructures

Les freins sont d’abord liés aux infrastructures, notamment d’électricité et d’eau qui n’ont pas la capacité d’absorber une telle croissance, sans investissements. Ensuite, il y a ceux liés aux compétences salariales qui nécessitent là encore d’importants investissements dans l’éducation. Le faible coût des salaires est le pendant d’une main-d’œuvre à faible valeur ajoutée avec une productivité basse. A cela s’ajoute la politique du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) considérée comme trop interventionniste par les investisseurs.

«Les perspectives de croissance économique du Mexique et la poursuite du phénomène de nearshoring dépendront néanmoins avant tout de la capacité de réforme du pays et des risques de conflits, toujours présents en sous-main, avec les Américains, ajoute Véronique Riches-Flores. La question migratoire, la corruption, les réglementations, restent des pierres d’achoppement entre les deux pays que les seuls intérêts partagés d’un rapprochement ne suffiront pas à effacer.»

Enfin, le Mexique bénéficie certes de sa proximité avec les Etats-Unis, mais il n’est pas le seul à vouloir profiter de cette redistribution des cartes, tandis que les Etats-Unis ne voudront pas dépendre d’un seul pays, mais souhaiteront avoir en Asie des contrepoids à la Chine, avec l’Inde ou le Vietnam, qui disposent aussi d’atouts.

