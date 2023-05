Le marché primaire corporate euro confirme sa reprise

En avant toute. Les émetteurs corporate profitent d’un marché primaire euro pleinement ouvert. Depuis mi-avril, tous les types d’émetteurs ont pu accéder au marché, investment grade comme high yield, mais aussi tous les types de dette, au format durable (green bond et SLB) mais aussi des obligations hybrides. Certains secteurs néanmoins, notamment l’immobilier, ont encore un accès limité, ou à des conditions peu favorables.

En mai, malgré deux semaines écourtées par des jours fériés, le montant déjà émis s’élève à 28 milliards d’euros, ce qui en fait le deuxième meilleur mois de l’année après janvier. La semaine passée a été l’une des meilleures cette année avec plus de 18 milliards d’euros d’émissions. Depuis le début du mois, près de 24 milliards ont été placés par des émetteurs investment grade et plus de 4 milliards sur le marché high yield. Cela porte à 116 milliards d’euros le montant émis par des entreprises investment grade depuis le début de l’année, contre 243 milliards sur l’ensemble de l’année dernière et à 21,8 milliards pour les firmes notées high yield (27,6 milliards sur l’ensemble de 2022).

L’activité soutenue sur le high yield est la meilleure illustration de ce renouveau du marché primaire. La grande majorité de ces émissions doivent refinancer des dettes existantes comme celle de Benteler AG par exemple ou Dana, une entreprise américaine spécialisée dans les pièces détachées pour automobiles. Mais ces émissions financent aussi des acquisitions comme dans le cas de Cheplapharm GmbH. L’émission de 275 millions d’euros de l’italien Cedacri avec un coupon variable offrant une marge de 550 points de base (pb) au-dessus du taux Euribor 3 mois avec un prix d’offre de 94% finance même en partie un dividend recap. Il y a aussi eu des refinancements de LBO (leveraged buy out) avec l’émission de Copeland, la holding d’acquisition par Blackstone de l’activité technologies climatiques de l’américain Emerson Electric. Et le marché high yield semble repousser les limites avec Centurion, une holding italienne, qui a émis 385 millions d’euros à 5 ans, avec un coupon de 11,125%. Le coupon proposé par Adler Pelzer lundi était de 9,5% avec un rendement probablement compris entre 11,7% et 12,1% sur la base d’un prix reoffer de 93-94%. Dans le compartiment high yield, Eramet a également fait ses débuts avec un format durable (SLB).

Appétit des investisseurs

Les émetteurs profitent de l’intérêt des investisseurs pour des coupons très attrayants. Ils veulent aussi saisir cette fenêtre de marché favorable malgré des coûts de financement plus élevés, alors que la deuxième partie de l’année pourrait être moins positive, car le risque de récession sera alors plus marqué.

Si les formats ESG (environnement, social et gouvernance), au travers des green bonds et des sustainability linked bonds (SLB), des obligations indexées sur des performances environnementales et sociales, continuent d’être une composante importante du marché, cette année, l’une des grandes tendances est l’émission d’obligations en euros par des émetteurs américains. General Motors, Ford Motors, Honeywell, AT&T, American Tower, Booking Holdings, Corning, Kraft Heinz, Paccar sont venus sur le marché euro depuis début mai pour 10,5 milliards, ce qui les fait désormais passer devant les émetteurs allemands et français en 2023.

Enfin, après LVMH et Procter & Gamble, L’Oreal a émis une obligation à court terme (2 ans) avec un spread négatif de 10 pb. Une tendance qui ne concerne que quelques émetteurs très bien notés et dans certains secteurs. Mais ces entreprises aussi font face à une hausse des coûts de financement.

A lire aussi: