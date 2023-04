Le marché francilien des bureaux subit un fort ralentissement

Après trois mois cette année, le marché locatif de bureaux en Ile-de-France demeure en diminution de 39% par rapport à 2022 avec seulement 317.437 m² placés selon les données de BNP Paribas Real Estate. «Le ralentissement reste lié à un contexte d’incertitude, général et prolongé, alors que les projets de déménagement prennent plusieurs mois à se concrétiser, notamment sur les grandes surfaces qui peinent plus particulièrement», rappelle Guillaume Joly, directeur de la recherche pour la France. C’est pourquoi le rythme de baisse du premier trimestre ne devrait pas être représentatif de la moyenne sur 2023, plutôt attendue à -15% et 1,9 million de m² placés - après 2,2 millions de m² en 2022.

Comme après deux mois, le manque provient des transactions de plus de 5.000 m², en baisse de 69% désormais avec seulement six deals conclus pour 57.156 m². Au niveau géographique, presque tous les secteurs sont en souffrance, en dehors de la 1ʳᵉ couronne (+14%), qui connaît un score assez flatteur grâce à quatre grandes opérations comme la prise à bail d’Infopro sur 12.500 m² de bureaux dans le futur immeuble Aqueduc à Gentilly.

Une fois n’est pas coutume, Paris hors QCA (-24%) souffre un peu moins que le Quartier central des affaires (-43%) : «On voit que le niveau des recherches d’utilisateurs pour des grandes surfaces n’a pas vraiment diminué, ce qui donne de l’espoir pour les prochains mois, complète l’expert. Ce qui freine encore le plus le marché reste le déficit d’offre neuve dans Paris QCA (taux de vacance de 2,5%) et dans Paris intramuros (3,5%)», où les loyers continuent de monter. Au contraire, le taux de vacance dépasse les 15% dans la 1ʳᵉ couronne Nord, pour une moyenne de 7,9% sur toute l’Ile-de-France, assez peu représentative face à la polarisation de la demande entre quartiers centraux et périphériques.



Incertitudes sur l’investissement

Avec 1,2 milliard d’euros, l’investissement en immobilier de bureaux en Ile-de-France poursuit aussi sa baisse entamée l’an dernier, à -33% entre le T1-2022 et le T1-2023, à comparer à -21% selon l’observatoire Immostat prenant tous les segments d’actifs (bureaux, commerces, logistique) mais pas les toutes petites transactions (inférieures à 4 millions d’euros). «Ce marché est également très ralenti à cause de l’incertitude ambiante, dans l’attente d’une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et d’un point de rencontre sur le prix entre acheteurs et vendeurs, surtout sur les grandes transactions là aussi», poursuit Guillaume Joly.

Il observe une liquidité encore correcte sur les transactions inférieures à 80 ou 100 millions d’euros, pour des acheteurs qui n’ont pas un gros besoin d’endettement, et qui souffraient d’une trop forte concurrence entre acheteurs avant cette hausse des taux. Sur les transactions de plus de 200 millions d’euros, «de nombreux investisseurs attendent la fin de la phase de décompression des taux et c’est plus compliqué, même dans les métropoles étrangères (Londres, Allemagne) où les vendeurs ont plus rapidement ajusté leurs prix», ajoute-t-il. Il évoque ainsi des primes de risque par rapport aux taux obligataires de 3,15% pour les immeubles valorisés au-dessous de 50 millions d’euros, et de 3,50% pour ceux valorisés au-dessus de 150-200 millions.

