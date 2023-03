Le marché des bureaux franciliens ralentit

Anaxago Society 2023, fonds commun de placement à risque (FCPR) lancé par Anaxago Capital est ouvert aux investisseurs privés à partir de 10.000 euros. Son portefeuille d’opérations sélectionnera des projets de réhabilitation comportant une restructuration majeure ou une transformation des actifs pour l’essentiel situés en centre-ville de grandes métropoles. A terme, ce véhicule doit permettre de financer une trentaine de projets de rénovation. « Nous retenons des projets portés par des marchands de biens, asset managers, promoteurs et foncières positionnés sur des opérations de rénovation thermique et énergétique que ce soit sur les marchés résidentiel qu’il soit géré ou non et tertiaire », souligne Joachim Dupont, président d’Anaxago Capital.