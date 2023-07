Le marché des bureaux franciliens amortit le choc

Après une reprise mensuelle en avril, le marché locatif de bureaux en Ile-de-France a de nouveau connu un rebond en juin pour passer de 606.420 à 816.176 m2 placés, et ce malgré une baisse de -22% sur six mois par rapport à 2022. «Le problème est toujours le même avec un manque de transactions sur les grandes surfaces (-34% au-dessus de 5.000 m2)», indique Guillaume Joly, directeur de la Recherche pour la France chez BNP Paribas Real Estate. Deux nouvelles opérations ont quand même animé juin, sur l’immeuble Arcs de Seine à Boulogne (92) avec Bouygues Telecom (5.800 m2) et au 54-56 rue de La Boétie à Paris avec Rothschild & Co (21.400 m2).

Le secteur Paris QCA (-13% entre 2022 et 2023) reste très demandé, tandis que la première couronne (+5%) et la deuxième couronne (-5%) souffrent beaucoup moins que d’autres secteurs. «Le reste de Paris hors QCA (-39%) est plus sensible que le Quartier Central des Affaires à la faible disponibilité de grandes surfaces, poursuit le spécialiste. Et c’est le contraire pour le marché plus cyclique de La Défense (-45%), où le ‘resizing’ sur des surfaces moyennes (1.000-5.000 m2) ne suffit pas à compenser l’effet de base par rapport au premier semestre 2022.» Idem pour le Croissant Ouest (-24%).

Le taux de vacance dans Paris QCA est historiquement bas à 2,1%

L’offre disponible à un an en Ile-de-France ressort à 6,1 millions de m2, encore en hausse avec la fin des chantiers lancés en 2020-2021 – voire en 2019-2020 pour les immeubles de grande hauteur. «On approche sans doute d’un plafond, ne serait-ce qu’à cause du ralentissement en cours des mises en chantier. De même pour le taux de vacance moyen à 8%, après 7,7% fin 2022, ajoute Guillaume Joly. Avec toujours de grandes disparités entre le taux de vacance historiquement bas de 2,1% dans Paris QCA, et celui autour de 20% dans les secteurs première couronne Nord ou péri-Défense.» Toujours en lien avec la recherche de centralité des utilisateurs, cette même dichotomie se retrouve sur les loyers : en hausse pour les immeubles «prime» et «moyens» dans Paris intramuros, avec le seuil symbolique des 1.000 euros/m2/an désormais dépassé pour le «prime» dans Paris QCA, stable pour les immeubles «prime» en périphérie, et en baisse pour les immeubles «moyens» en périphérie.

Investissement : les vendeurs proches de l’ajustement de prix ?

Le premier trimestre n’avait pas été bon pour l’investissement immobilier en Ile-de-France avec seulement 1,3 milliard d’euros (-31%). Le deuxième a été pire avec 2,8 milliards sur le semestre et une baisse de 43% par rapport à la mi-année 2022. «Les investissements en régions souffrent un peu moins (-31%), et on voit un peu repartir l’activité sur l’immobilier logistique, les locaux d’activité et l’hôtellerie, mais pas encore vraiment sur les bureaux», reconnaît Olivier Ambrosiali, directeur général adjoint en charge du pôle Vente et Investissement chez BNP Paribas Real Estate Transaction France.

A l’image d’Ardian sur la vente de l’immeuble Renaissance Rue François 1er (75008), les vendeurs n’ont pas encore franchi le pas consistant à ajuster leur prix, qui devrait théoriquement baisser d’environ 20% au-dessus de 100 millions d’euros. «L’ajustement est en cours ou déjà effectif sur les plus petites transactions (au-dessous de 30, voire de 50 millions) sur lesquelles il y a encore une certaine liquidité, poursuit Olivier Ambrosiali. Sur les très grandes transactions, les investisseurs sont moins pressés d’acheter.»

Entre les assureurs qui réallouent sur les marchés obligataires, les SCPI qui cherchent plutôt à vendre, les fonds freinés par des financements trop coûteux, ce blocage pourrait durer une partie de l’année. A moins qu’un premier investisseur de type assureur-vie exposé à des retraits se trouve dans l’obligation de vendre ce genre d’actif pour remonter du cash. Il faudrait qu’il accepte alors, avec encore probablement un peu de plus-value, un ajustement nécessaire du taux de rendement autour de 4%. Celui sur les biens prime de moins de 100 millions dans Paris QCA se trouve encore à 3,5%, quand le taux sans risque (OAT) est désormais autour de 3% : «La diminution de la prime de risque immobilière et les incertitudes économiques globales continuent de pousser les investisseurs à la prudence», conclut Olivier Ambrosiali.

