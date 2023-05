Le marché commence à intégrer le risque d’un accident sur la dette américaine

Le compte à rebours est lancé. Dans moins de deux mois, le Trésor américain risque d’être à court d’argent, selon Janet Yellen. «La secrétaire d’Etat au Trésor a appelé dimanche le Congrès à relever le plafond de la dette, annonçant que l’administration américaine pourrait ‘manquer d’argent’ dès le 1er juin», relève Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. Les analystes estimaient jusqu’à présent que le plafond de la dette serait plutôt atteint entre juillet et novembre.

«Les anticipations sur la date limite à laquelle le Trésor n’aura plus de marge pour emprunter au titre du plafond de la dette, forçant potentiellement un défaut de paiement sur les dettes arrivant à échéance, ont été avancées au cours des dernières semaines en raison des recettes fiscales plus lentes que prévu», explique John Canavan, analyste chez Oxford Economics. Janet Yellen a par ailleurs averti qu’un défaut de paiement des Etats-Unis provoquerait un «chaos financier et économique», reprochant aux parlementaires républicains de refuser de relever sans condition le plafond de la dette.

«Nous sommes habitués aux discussions entourant le plafond de la dette aux Etats-Unis mais cette fois la mésentente entre démocrates et républicains au Congrès est plus sérieuse, ce qui pourrait amener à un accord plus tardif et donc plus de volatilité dans le marché qu’à l’accoutumée autour de cette question», souligne Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet AM. En 2011, des craintes similaires avaient provoqué d’importantes secousses sur les marchés et une rétrogradation de la note de crédit des Etats-Unis par Standard & Poor’s.

Personne ne croit réellement à un défaut des Etats-Unis. Mais la situation est plus critique qu’il y a 12 ans. «L’inquiétude est plus élevée car la division partisane est plus forte et les républicains sont eux-mêmes plus divisés, certains d’entre eux étant peu adeptes des compromis, ce qui rend les négociations plus compliquées», explique Frédéric Rollin.

Sur le marché, les investisseurs commencent clairement à intégrer le risque que les choses ne se passent pas aussi bien cette fois-ci. «En raison de cette plus grande intransigeance politique et des risques qui approchent à grands pas au début du mois de juin, ils ont vendu les bons du Trésor arrivant à échéance en juin et juillet en particulier, mais aussi en août», observe John Canavan. Au-delà, la pression est moins forte car les investisseurs anticipent une résolution d’ici là, en cas de défaut, selon l’analyste qui note également un arbitrage vers les T-bills arrivant à échéance ce mois-ci, déprimant artificiellement les rendements.

Mouvement extrême

Mais le mouvement le plus impressionnant se produit sur les CDS à 1 an des Etats-Unis. Le contrat d’assurance contre un défaut de la dette se négocie généralement sous 20 points de base (pb). Il a approché 180 pb la semaine passée et se situe désormais à 160 pb, bien au-delà du précédent record de 2011, témoignant de cette plus grande inquiétude. Le CDS à cinq ans a grimpé à 72 pb au début du mois, mais reste sous le record de 100 points de base atteint en février 2009. La forte hausse du CDS 1 an s’explique aussi par la hausse des taux.

«Pour replacer l’envolée actuelle des CDS américains dans son contexte, alors que le coût de la protection contre un défaut des Etats-Unis reflète les préoccupations croissantes en matière de limite d’endettement, l’environnement de taux d’intérêt plus élevés brouille aussi la comparaison avec les précédents épisodes de limitation de la dette», nuancent les stratégistes de MUFG. En cas de déclenchement du CDS, l’acheteur du contrat livre en effet le titre sous-jacent et reçoit un paiement au pair. Or avec des taux d’intérêt plus élevés, les obligations dont le coupon est plus faible se négocient avec une décote beaucoup plus importante qu’au cours des 15 dernières années. Ce qui augmente le gain potentiel en cas de défaut, par rapport à des obligations au pair, et accroît donc la valeur de la protection pour une probabilité de défaut donnée.

La question du plafond de la dette va continuer d’empoisonner le marché au cours des prochaines semaines avec la crainte d’un mouvement d’aversion pour le risque (risk-off) comme lors de la crise de 2011. A l’époque, la forte hausse des taux des T-Bills avait également perturbé le marché de la prise en pension avec une nette tension sur les taux repo et le taux SOFR. «Nous n’avons vu jusqu'à présent aucun signe de dislocation du marché des prises en pension dans l’impasse actuelle sur le plafond de la dette, mais nous restons prudents sur les risques», conclut John Canavan.

